Expand / Collapse search
Watch TV
Menu

This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. ©2025 FOX News Network, LLC. All rights reserved. Quotes displayed in real-time or delayed by at least 15 minutes. Market data provided by Factset. Powered and implemented by FactSet Digital Solutions. Legal Statement. Mutual Fund and ETF data provided by Refinitiv Lipper.

Recommended Videos

True Crime Newsletter

Fox News True Crime Newsletter: Bryan Kohberger's complaints, 'Candy Man' confessions, Menendez brothers' fate

Bryan Kohberger's victim claims, Travis Decker's crime scene, Jodi Arias' legal push

By Fox News Staff Fox News
close
Defense accuses DA of re-traumatizing Menendez family with 'grisly' images Video

Defense accuses DA of re-traumatizing Menendez family with 'grisly' images

Mark Geragos, the Menendez brothers' attorney, argued that it was the prosecution’s duty—not the defense’s—to object to graphic photos of the crime scene that were previously shown. (Fox News Digital)

NEWYou can now listen to Fox News articles!

KILLER CAUGHT: Idaho police chief reveals new details about Bryan Kohberger student murder investigation

AWAITING THEIR FATE: Menendez brothers confront parole board before Gov. Newsom decides whether to set killers free

‘CANDY MAN’: Accomplice of serial killer breaks silence about role in murders

HOUSE OF HORRORS: Idaho murders bodycam footage shows surviving roommate's account

FOLLOW THE FOX TRUE CRIME TEAM ON X

Bryan Kohberger during his sentencing hearing

Bryan Kohberger appears at the Ada County Courthouse for his sentencing hearing, Wednesday, July 23, 2025, in Boise, Idaho, for brutally stabbing four University of Idaho students to death nearly three years ago.  (AP Photo/Kyle Green, Pool)

KILLER PLAYS VICTIM: Experts react to Kohberger's prison behavior: 'A snitch who is weak will never survive'

AMONG THE PREDATORS: Kohberger demands prison transfer after complaining of inmate threats

'HAVEN'T GIVEN UP': New crime scene details emerge in manhunt for fugitive dad accused of killing 3 daughters

SIGN UP TO GET TRUE CRIME NEWSLETTER

Military survivalist Travis Decker

Travis Decker is accused of murdering his three daughters before disappearing into the Washington wilderness.  (Chelan County Sheriff's Office)

TRUTH UNCOVERED: Moscow police chief challenges claims Kohberger mentioned Kaylee Goncalves by name during attack

PRIVACY BATTLE: Court blocks Idaho police from releasing more murder victim bedroom footage and materials

DARK OBSESSIONS: Kohberger flexed like 'American Psycho' and spent Christmas night reading about serial killers

LIKE WHAT YOU'RE READING? FIND MORE ON THE TRUE CRIME HUB

Erik Menendez (C) and his brother Lyle (L)

Erik Menendez (C) and his brother Lyle (L) are pictured on Aug. 12, 1991 in Beverly Hills. (MIKE NELSON/AFP via Getty Images)

RED FLAGS: Idaho murder documents reveal victim's stalking fears and Kohberger's 'inappropriate behavior' at school

CLICK HERE TO GET THE FOX NEWS APP

PRISON AGENDA: Convicted killer Jodi Arias signals fresh legal push more than decade after guilty verdict

This article was written by Fox News staff.
Close modal

Continue