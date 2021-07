Tokyo Olympics: Who is representing Team USA

The 2020 Tokyo Olympics were delayed a year because of the coronavirus pandemic and Olympians from all over the globe had to wait before competing for gold in Japan.

On July 23, athletes will come together to start the delayed Olympics one year later. The threat of coronavirus still remains, and it will have a glaring impact on how the competitions move forward.

There will no fans in attendance this year for the Games – domestic or foreign. Rigorous coronavirus testing has been mandated and athletes have been asked to put on their own medals and forgo shaking hands with other competitors.

Team USA will be the obvious favorites in most of the events during the Olympics. The Americans won a total of 121 medals in 2016 (46 gold, 37 silver and 38 bronze) which led all countries. The U.S. had 104 medals in 2012 (46 gold, 28 silver and 30 bronze), which also led all the participants.

This year’s Team USA roster will feature a handful of notable faces like Simone Biles, Kevin Durant and Katie Ledecky. But there are new competitors who will take the national spotlight and a handful of new sports for fans to tune into.

Here’s who is representing the Stars and Stripes in this year’s Games.

Archery

Men: Brady Ellison, Jack Williams and Jacob Wukie

Women: Mackenzie Brown, Casey Kaufhold and Jennifer Mucino-Fernandez

Artistic Swimming

Women: Anita Alvarez and Lindi Schroeder

Badminton

Men: Phillip Chew, Ryan Chew and Timothy Lam

Women: Beiwen Zhang

Baseball

Men: Nick Allen, Eddy Alvarez, Tyler Austin, Shane Baz, Anthony Carter, Triston Casas, Brandon Dickson, Tim Federowicz, Eric Filia, Todd Frazier, Anthony Gose, Edwin Jackson, Scott Kazmir, Patrick Kivlehan, Mark Kolozsvary, Jack Lopez, Nick Martinez, Scott McGough, David Robertson, Joe Ryan, Ryder Ryan, Bubba Starling, Jamie Westbrook and Simeon Woods Richardson

Basketball

Men: Bam Adebayo, Devin Booker, Kevin Durant, Jerami Grant, Draymond Green, Jrue Holiday, Keldon Johnson, Zach LaVine, Damian Lillard, JaVale McGee, Khris Middleton and Jayson Tatum

Women: Ariel Atkins, Sue Bird, Tina Charles, Napheesa Collier, Stefanie Dolson (3x3), Skylar Diggins-Smith, Sylvia Fowles, Allisha Gray (3x3), Chelsea Gray, Brittney Griner, Jewell Loyd, Kelsey Plum (3x3), Breanna Stewart, Diana Taurasi and A’ja Wilson

Beach Volleyball

Men: Taylor Crabb, Jake Gibb, Phil Dalhausser and Nick Lucena

Women: Alix Klineman, April Ross, Kelly Claes and Sarah Sponcil

Boxing

Men: Keyshawn Davis, Troy Isley, Delante Johnson, Duke Ragan and Richard Torrez Jr.

Women: Rashida Ellis, Virginia Fuchs, Naomi Graham, Oshae Jones and Yarisel Ramirez

Canoe-Kayak

Men: Zachary Lokken and Michael Smolen

Women: Nevin Harrison and Evy Leibfarth

Cycling

Men: Christopher Blevins, Nick Bruce, Lawson Craddock, Justin Dowell, Connor Fields, Adrian Hegyvary, Gavin Hoover, Brandon McNulty and Corben Sharrah

Women: Haley Batten, Perris Benegas, Kate Courtney, Chloé Dygert, Maddie Godby, Erin Huck, Megan Jastrab, Amber Neben, Payton Ridenour, Coryn Rivera, Hannah Roberts, Felicia Stancil, Leah Thomas, Jennifer Valente, Emma White, Lily Williams, Alise Willoughby and Ruth Winder

Diving

Men: Andrew Capobianco, Tyler Downs, Michael Hixon, Brandon Loschiavo and Jordan Windle

Women: Alison Gibson, Hailey Hernandez, Krysta Palmer, Jessica Parratto, Delaney Schnell and Katrina Young

Equestrian

Men: Phillip Dutton, Kent Farrington, Boyd Martin, Doug Payne and Steffen Peters

Women: Laura Kraut, Adrienne Lyle, Sabine Schut-Kery and Jessica Springsteen

Fencing

Men: Eli Dershwitz, Alen Hadzic, Daryl Homer, Jake Hoyle, Race Imboden, Nick Itkin, Andrew Mackiewicz, Alexander Massialas, Curtis McDowald, Gerek Meinhardt, Yeisser Ramirez and Khalil Thompson

Women: Jacqueline Dubrovich, Katharine Holmes, Courtney Hurley, Kelley Hurley, Lee Kiefer, Sabrina Massialas, Nicole Ross, Francesca Russo, Anne-Elizabeth Stone, Anna van Brummen, Dagmara Wozniak and Mariel Zagunis

Golf

Men: Bryson DeChambeau, Collin Morikawa, Xander Schauffele and Justin Thomas

Women: Danielle Kang, Jessica Korda, Nelly Korda and Lexi Thompson

Gymnastics

Men: Brody Malone, Sam Mikulak, Yul Moldauer, Aliaksei Shostak, Shane Wiskus and Alec Yoder

Women: Nicole Ahsinger, Simone Biles, Jade Carey, Jordan Chiles, Isabelle Connor, Camilla Feeley, Evita Griskenas, Suni Lee, Grace McCallum, Lili Mizuno, Elizaveta Pletneva, MyKayla Skinner, Nicole Sladkov and Laura Zeng

Judo

Men: Colton Brown

Women: Nina Cutro-Kelly, Angelica Delgado and Nefeli Papadakis

Karate

Men: Brian Irr, Thomas Scott and Ariel Torres

Women: Sakura Kokumai

Modern Pentathlon

Men: Samantha Schultz Achterberg

Women: Amro El-Elgeziry

Rowing

Men: Justin Best, Liam Corrigan, Ben Davison, Clark Dean, Michael Grady, Austin Hack, Conor Harrity, Nick Mead, Alex Miklasevich, Andrew Reed, Alexander Richards, Julian Venonsky and Anders Weiss

Women: Charlotte Buck, Kendall Chase, Olivia Coffey, Claire Collins, Gia Doonan, Tracy Eisser, Katelin Guregian, Megan Kalmoe, Kara Kohler, Grace Luczak, Cicely Madden, Brooke Mooney, Meghan Musnicki, Kristine O’Brien, Meghan O’Leary, Molly Reckford, Alie Rusher, Regina Salmons, Michelle Sechser, Gevvie Stone, Jessica Thoennes, Ellen Tomek, Kristina Wagner and Madeleine Wanamaker

Rugby

Men: Perry Baker, Danny Barrett, Maceo Brown, Madison Hughes, Martin Iosefo, Carlin Isles, Matai Leuta, Cody Melphy, Folau Niua, Joe Schroeder, Brett Thompson, Stephen Tomasin and Kevon Williams

Women: Kayla Canett-Oca, Lauren Doyle, Cheta Emba, Abby Gustaitis, Nicole Heavirland, Alev Kelter, Kristi Kirshe, Ilona Maher, Jordan Matyas, Ariana Ramsey, Naya Tapper, Kristen Thomas and Nia Toliver

Sailing

Men: Charlie Buckingham, Riley Gibbs, David Hughes, Stuart McNay, Luke Muller and Pedro Pascual

Women: Nikki Barnes, Lara Dallman-Weiss, Farrah Hall, Paige Railey, Stephanie Roble, Maggie Shea and Anna Weis

Shooting

Men: Brian Burrows, James Hall, Vincent Hancock, Phillip Jungman, Lucas Kozeniesky, Henry Leverett, Jack Leverett III, Derrick Mein, Nick Mowrer, Will Shaner and Patrick Sunderman

Women: Madelynn Bernau, Kayle Browning, Amber English, Alexis Lagan, Sagen Maddalena, Austen Smith, Mary Tucker, Sandra Uptagrafft and Alison Weisz

Skateboarding

Men: Jagger Eaton, Nyjah Huston, Jake Ilardi, Cory Juneau, Heimana Reynolds and Zion Wright

Women: Jordyn Barratt, Mariah Duran, Alexis Sablone, Alana Smith, Bryce Wettstein and Brighton Zeuner

Soccer

Women: Jane Campbell, Abby Dahlkemper, Tierna Davidson, Crystal Dunn, Julie Ertz, Adrianna Franch, Tobin Heath, Lindsey Horan, Casey Krueger, Rose Lavelle, Carli Lloyd, Catarina Macario, Kristie Mewis, Samantha Mewis, Alex Morgan, Alyssa Naeher, Kelley O’Hara, Christen Press, Megan Rapinoe, Becky Sauerbrunn, Emily Sonnett and Lynn Williams

Softball

Women: Monica Abbott, Ali Aguilar, Valerie Arioto, Ally Carda, Amanda Chidester, Rachel Garcia, Haylie McCleney, Michelle Moultrie, Dejah Mulipola, Aubree Munro, Bubba Nickles, Cat Osterman, Janie Reed, Delaney Spaulding and Kelsey Stewart

Sport Climbing

Men: Nathaniel Coleman and Colin Duffy

Women: Kyra Condie and Brooke Raboutou

Surfing

Women: Caroline Marks and Carissa Moore

Men: Kolohe Andino and John John Florence

Swimming

Men: Michael Andrew, Zach Apple, Hunter Armstrong, Bowe Becker, Gunnar Bentz, Michael Brinegar, Patrick Callan, Brooks Curry, Caeleb Dressel, Nic Fink, Bobby Finke, Townley Haas, Zach Harting, Chase Kalisz, Drew Kibler, Jay Litherland, Bryce Mefford, Jake Mitchell, Ryan Murphy, Blake Pieroni, Andrew Seliskar, Tom Shields, Kieran Smith, Jordan Wilimovsky and Andrew Wilson

Women: Haley Anderson, Phoebe Bacon, Erika Brown, Claire Curzan, Catie DeLoof, Kate Douglass, Katie Grimes, Natalie Hinds, Torri Huske, Hali Flickinger, Brooke Forde, Lydia Jacoby, Lilly King, Annie Lazor, Katie Ledecky, Paige Madden, Simone Manuel, Katie McLaughlin, Allison Schmitt, Bella Sims, Regan Smith, Olivia Smoliga, Erica Sullivan, Ashley Twichell, Alexandra Walsh, Abbey Weitzeil, Emma Weyant and Rhyan White

Table Tennis

Men: Kanak Jha, Nikhil Kumar and Zhou Xin

Women: Liu Juan, Wang Huijing and Lily Zhang

Taekwondo

Women: Paige McPherson and Anastasija Zolotic

Tennis

Men: Marcos Giron, Austin Krajicek, Tommy Paul, Rajeev Ram, Tennys Sandgren and Frances Tiafoe

Women: Jennifer Brady, Bethanie Mattek-Sands, Nicole Melichar, Jessica Pegula and Alison Riske

Track and Field

Men: Abdi Abdirahman, Devon Allen, Ronnie Baker, Steven Bastien, Kenny Bednarek, Chris Benard, Rai Benjamin, Hillary Bor, Trayvon Bromell, Matthew Centrowitz, Paul Chelimo, Michael Cherry, Nick Christie, Will Claye, Ryan Crouser, Bryce Deadmon, Marquis Dendy, Mason Ferlic, Mason Finley, Grant Fisher JuVaughn Harrison, Cravon Gillespie, Elija Godwin, Daniel Haugh, Cole Hocker, Grant Holloway, Bryce Hoppel, Reggie Jagers, Isaiah Jewett, Fred Kerley, Sam Kendricks, David Kendziera, Benard Keter, Woody Kincaid, Joe Klecker, Erriyon Knighton, Joe Kovacs, KC Lightfoot, Wil London, Noah Lyles, Sam Mattis, Steffen McCarter, Shelby McEwen, Clayton Murphy, Chris Nilsen, Michael Norman, Vernon Norwood, Yared Nuguse, Payton Otterdahl, Jacob Riley, Daniel Roberts, Randolph Ross, Galen Rupp, Garrett Scantling, Donald Scott, Kenny Selmon, Michael Shuey, Trevor Stewart, Darryl Sullivan, Curtis Thompson, Micah Williams, Rudy Winkler, Alex Young and Zach Ziemek

Women: Valarie Allman, Brooke Andersen, Shae Anderson, Adelaide Aquilla, Anavia Battle, Gwen Berry, Erica Bougard, Quanesha Burks, Tynita Butts-Townsend, Kelsey Card, Christina Clemons, Emma Coburn, Anna Cockrell, Val Constien, Elise Cranny, Gabbi Cunningham, Vashti Cunningham, Teahna Daniels, Tara Davis, Rachel Dincoff, Kendall Ellis, Allyson Felix, Tori Franklin, Courtney Frerichs, English Gardner, Kendra Harrison, Quanera Hayes, Aleia Hobbs, Ariana Ince, Lynna Irby, Wadeline Jonathas, Sally Kipyego, Annie Kunz, Morgann LeLeux, Heather MacLean, Maggie Malone, Taylor Manson, Rachel McCoy, Cory McGee, Sydney McLaughlin, Alicia Monson, Jasmine Moore, Sandi Morris, Athing Mu, Dalilah Muhammad, Katie Nageotte, Javianne Oliver, Keturah Orji, Jenna Prandini, DeAnna Price, Elinor Purrier St. Pierre, Jessica Ramsey, Brittney Reese, Raevyn Rogers, Raven Saunders, Rachel Schneider, Karissa Schweizer, Molly Seidel, Emily Sisson, Robyn Stevens, Gabrielle Thomas, Aliphine Tuliamuk, Kaylin Whitney, Kendell Williams, Ajee Wilson and Kara Winger

Triathlon

Men: Kevin McDowell and Morgan Pearson

Women: Taylor Knibb, Summer Rappaport and Katie Zaferes

Volleyball

Men: Matt Anderson, Micah Christenson, T.J. DeFalco, Kyle Ensing, Maxwell Holt, Thomas Jaeschke, Garrett Muagututia, Taylor Sander, Erik Shoji, Kawika Shoji, David Smith and Mitch Stahl

Women: Foluke Akinradewo Gunderson, Michelle Bartsch-Hackley, Annie Drews, Micha Hancock, Kimberly Hill, Jordan Larson, Chiaka Ogbogu, Jordyn Poulter, Kelsey Robinson, Jordan Thompson, Haleigh Washington and Justin Wong-Orantes

Water Polo

Men: Alex Bowen, Luca Cupido, Hannes Daube, Ben Hallock, Drew Holland, Johnny Hooper, Max Irving, Alex Obert, Jesse Smith, Ben Stevenson, Marko Vavic, Dylan Woodhead and Alex Wolf

Women: Rachel Fattal, Aria Fischer, Makenzie Fischer, Kaleigh Gilchrist, Stephania Haralabidis, Paige Hauschild, Ashleigh Johnson, Amanda Longan, Maddie Musselman, Jamie Neushul, Melissa Seidemann, Maggie Steffens and Alys Williams

Weightlifting

Men: C.J. Cummings, Wesley Kitts, Harrison Maurus and Caine Wilkes

Women: Jourdan Delacruz, Katherine Nye, Sarah Robles and Mattie Rogers

Wrestling

Men: Kyle Dake, Thomas Gilman, Ildar Hafizov, G’Angelo Hancock, Alejandro Sancho, Kyle Snyder, John Stefanowicz, Gable Steveson and David Taylor

Women: Adeline Gray, Sarah Hildebrandt, Helen Maroulis, Tamyra Mensah-Stock, Kayla Miracle and Jacarra Winchester