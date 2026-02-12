Expand / Collapse search
Watch TV
Menu

This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. ©2026 FOX News Network, LLC. All rights reserved. Quotes displayed in real-time or delayed by at least 15 minutes. Market data provided by Factset. Powered and implemented by FactSet Digital Solutions. Legal Statement. Mutual Fund and ETF data provided by LSEG.

MLB

FOX Sports announces complete World Baseball Classic broadcast schedule

All 47 games will broadcast on FOX Sports networks and streaming apps

Ryan Canfield By Ryan Canfield Fox News
close
Fox News Flash top sports headlines for February 12 Video

Fox News Flash top sports headlines for February 12

Fox News Flash top sports headlines are here. Check out what's clicking on FoxNews.com.

NEWYou can now listen to Fox News articles!

The World Baseball Classic is right around the corner, and FOX Sports just announced the broadcast schedule.

There are five teams in each pool, and each team will play four games across six days during pool play. The tournament begins on March 4 and ends on March 17.

The FOX Sports family of networks (FOX, FS1, FS2, FOX Deportes), the FOX Sports App and Tubi will combine to air all 47 games of the World Baseball Classic.

CLICK HERE FOR MORE SPORTS COVERAGE ON FOXNEWS.COM

General view of the stadium

A general view during the opening ceremonies of the 2023 World Baseball Classic championship game between Team USA and Team Japan at LoanDepot Park. The event took place in Miami, Florida, on March 21, 2023. (Daniel Shirey/WBCI/MLB Photos via Getty Images)

Eight of the 20 teams will advance to the quarterfinals, which are single elimination. The semifinals begin a day after the quarterfinals end, with the final on Tuesday, March 17.

Puerto Rico, Cuba, Canada, Panama and Colombia are in Pool A. They will play their pool games at Hiram Bithorn Stadium in San Juan, Puerto Rico. The United States, Mexico, Italy, Great Britain and Brazil are in Pool B. They will play their pool games at Daikin Park in Houston, Texas. Japan, Australia, Korea, Czechia and Chinese Taipei are in Pool C. They will play their pool games at the Tokyo Dome, in Tokyo, Japan.

Venezuela, Dominican Republic, Netherlands, Israel and Nicaragua are in Pool D. They will play their pool games at loanDepot Park in Miami, Florida.

DEREK JETER RECALLS THE ONLY TIME HE PLAYED AGAINST YANKEES TEAMMATES – AS TEAM USA'S SHORTSTOP

Shohei Ohtani celebrates

Designated hitter Shohei Ohtani (16) of Japan celebrates hitting a three-run home run in the fifth inning during the World Baseball Classic exhibition game between Japan and Hanshin Tigers at Kyocera Dome Osaka. The game took place in Osaka, Japan, on March 6, 2023. (Kenta Harada/Getty Images)

Here is the schedule for the tournament:

Wednesday, March 4

Chinese Taipei and Australia – 10:00 PM ET – FS1/FOXD

Thursday, March 5

Czechia and Korea – 5:00 AM ET – FS1/FOXD

Australia and Czechia – 10:00 PM ET – FS1/FOXD

Friday, March 6

Japan and Chinese Taipei – 5:00 AM ET – FS1/FOXD

Cuba and Panama – 11:00 AM ET – FS2/FOXD

Netherlands and Venezuela – 12:00 PM ET – Tubi

Mexico and Great Britain – 1:00 PM ET – FS1/FOXD

Puerto Rico and Colombia – 6:00 PM ET – FS1/FOXD

Nicaragua and Dominican Republic – 7:00 PM ET – FS2

USA and Brazil – 8:00 PM ET – FOX/FOXD

Chinese Taipei and Czechia – 10:00 PM ET – FS2

Saturday, March 7

Korea and Japan – 5:00 AM ET – FS1/FOXD

Colombia and Canada – 11:00 AM ET – FS2/FOXD

Nicaragua and Netherlands – 12:00 PM ET – Tubi

Brazil and Italy – 1:00 PM ET – App

Panama and Puerto Rico – 6:00 PM ET – FS1/FOXD

Israel and Venezuela – 7:00 PM ET – FS2

Great Britain and USA – 8:00 PM ET – FOX

Chinese Taipei and Korea – 10:00 PM ET – FS2

Sunday, March 8

Australia and Japan – 6:00 AM ET – FS1/FOXD

Colombia and Cuba – 12:00 PM ET – FS2

Netherlands and Dominican Republic – 12:00 PM ET – FOX/FOXD

Great Britain and Italy – 1:00 PM ET – Tubi

Panama and Canada – 7:00 PM ET – FS2

Nicaragua and Israel – 7:00 PM ET – Tubi

Brazil and Mexico – 8:00 PM ET – FS1/FOXD

CLICK HERE TO DOWNLOAD THE FOX NEWS APP

Trea Turner after grand slam

Trea Turner (8) of Team USA hits a grand slam in the top of the eighth inning during the 2023 World Baseball Classic quarterfinal game between Team USA and Team Venezuela at LoanDepot Park. The game took place in Miami, Florida, on March 18, 2023. (Gene Wang/Getty Images)

Monday, March 9

Korea and Australia – 6:00 AM ET – FS1/FOXD

Colombia and Panama – 12:00 PM ET – FS2

Dominican Republic and Israel – 12:00 PM ET – FS1/FOXD

Brazil and Great Britain – 1:00 PM ET – Tubi

Cuba and Puerto Rico – 7:00 PM ET – FS1

Venezuela and Nicaragua – 7:00 PM ET – FS2

Mexico and USA – 8:00 PM ET – FOX/FOXD

Tuesday, March 10

Czechia and Japan – 6:00 AM ET – FS1/FOXD

Canada and Puerto Rico – 7:00 PM ET – Tubi

Israel and Netherlands – 7:00 PM ET – App/FOXD

Italy and USA – 9:00 PM ET – FS1/FOXD

Wednesday, March 11

Canada and Cuba – 3:00 PM ET – FS2/FOXD

Italy and Mexico – 7:00 PM ET – Tubi

Dominican Republic and Venezuela – 8:00 PM ET – FS1/FOXD

Friday, March 13 – Quarterfinals

Tokyo Runner-Up and Miami Winner – 6:30 PM ET – FS2/FOXD

San Juan Runner-Up and Houston Winner – 8:00 PM ET – FOX/FOXD

Saturday, March 14 – Quarterfinals

Houston Runner-Up and San Juan Winner – 3:00 PM ET – FS1/FOXD

Miami Runner-Up and Tokyo Winner – 9:00 PM ET – FOX/FOXD

Sunday, March 15 – Semifinals

Semifinal #1 – 8:00 PM ET – FS1/FOXD

Monday, March 16 – Semifinals

Semifinal #2 – 8:00 PM ET – FS1/FOXD

Tuesday, March 17 – Championship

Championship Game – 8:00 PM ET – FOX/FOXD

Follow Fox News Digital’s sports coverage on X, and subscribe to the Fox News Sports Huddle newsletter.

Ryan Canfield is a digital production assistant for Fox News Digital.

Close modal

Continue