FOX Sports announces complete World Baseball Classic broadcast schedule

The World Baseball Classic is right around the corner, and FOX Sports just announced the broadcast schedule.
There are five teams in each pool, and each team will play four games across six days during pool play. The tournament begins on March 4 and ends on March 17.
The FOX Sports family of networks (FOX, FS1, FS2, FOX Deportes), the FOX Sports App and Tubi will combine to air all 47 games of the World Baseball Classic.
Eight of the 20 teams will advance to the quarterfinals, which are single elimination. The semifinals begin a day after the quarterfinals end, with the final on Tuesday, March 17.
Puerto Rico, Cuba, Canada, Panama and Colombia are in Pool A. They will play their pool games at Hiram Bithorn Stadium in San Juan, Puerto Rico. The United States, Mexico, Italy, Great Britain and Brazil are in Pool B. They will play their pool games at Daikin Park in Houston, Texas. Japan, Australia, Korea, Czechia and Chinese Taipei are in Pool C. They will play their pool games at the Tokyo Dome, in Tokyo, Japan.
Venezuela, Dominican Republic, Netherlands, Israel and Nicaragua are in Pool D. They will play their pool games at loanDepot Park in Miami, Florida.
Here is the schedule for the tournament:
Wednesday, March 4
Chinese Taipei and Australia – 10:00 PM ET – FS1/FOXD
Thursday, March 5
Czechia and Korea – 5:00 AM ET – FS1/FOXD
Australia and Czechia – 10:00 PM ET – FS1/FOXD
Friday, March 6
Japan and Chinese Taipei – 5:00 AM ET – FS1/FOXD
Cuba and Panama – 11:00 AM ET – FS2/FOXD
Netherlands and Venezuela – 12:00 PM ET – Tubi
Mexico and Great Britain – 1:00 PM ET – FS1/FOXD
Puerto Rico and Colombia – 6:00 PM ET – FS1/FOXD
Nicaragua and Dominican Republic – 7:00 PM ET – FS2
USA and Brazil – 8:00 PM ET – FOX/FOXD
Chinese Taipei and Czechia – 10:00 PM ET – FS2
Saturday, March 7
Korea and Japan – 5:00 AM ET – FS1/FOXD
Colombia and Canada – 11:00 AM ET – FS2/FOXD
Nicaragua and Netherlands – 12:00 PM ET – Tubi
Brazil and Italy – 1:00 PM ET – App
Panama and Puerto Rico – 6:00 PM ET – FS1/FOXD
Israel and Venezuela – 7:00 PM ET – FS2
Great Britain and USA – 8:00 PM ET – FOX
Chinese Taipei and Korea – 10:00 PM ET – FS2
Sunday, March 8
Australia and Japan – 6:00 AM ET – FS1/FOXD
Colombia and Cuba – 12:00 PM ET – FS2
Netherlands and Dominican Republic – 12:00 PM ET – FOX/FOXD
Great Britain and Italy – 1:00 PM ET – Tubi
Panama and Canada – 7:00 PM ET – FS2
Nicaragua and Israel – 7:00 PM ET – Tubi
Brazil and Mexico – 8:00 PM ET – FS1/FOXD
Monday, March 9
Korea and Australia – 6:00 AM ET – FS1/FOXD
Colombia and Panama – 12:00 PM ET – FS2
Dominican Republic and Israel – 12:00 PM ET – FS1/FOXD
Brazil and Great Britain – 1:00 PM ET – Tubi
Cuba and Puerto Rico – 7:00 PM ET – FS1
Venezuela and Nicaragua – 7:00 PM ET – FS2
Mexico and USA – 8:00 PM ET – FOX/FOXD
Tuesday, March 10
Czechia and Japan – 6:00 AM ET – FS1/FOXD
Canada and Puerto Rico – 7:00 PM ET – Tubi
Israel and Netherlands – 7:00 PM ET – App/FOXD
Italy and USA – 9:00 PM ET – FS1/FOXD
Wednesday, March 11
Canada and Cuba – 3:00 PM ET – FS2/FOXD
Italy and Mexico – 7:00 PM ET – Tubi
Dominican Republic and Venezuela – 8:00 PM ET – FS1/FOXD
Friday, March 13 – Quarterfinals
Tokyo Runner-Up and Miami Winner – 6:30 PM ET – FS2/FOXD
San Juan Runner-Up and Houston Winner – 8:00 PM ET – FOX/FOXD
Saturday, March 14 – Quarterfinals
Houston Runner-Up and San Juan Winner – 3:00 PM ET – FS1/FOXD
Miami Runner-Up and Tokyo Winner – 9:00 PM ET – FOX/FOXD
Sunday, March 15 – Semifinals
Semifinal #1 – 8:00 PM ET – FS1/FOXD
Monday, March 16 – Semifinals
Semifinal #2 – 8:00 PM ET – FS1/FOXD
Tuesday, March 17 – Championship
Championship Game – 8:00 PM ET – FOX/FOXD
