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NFL Draft
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2020 NFL Draft rounds 2-3 order and selections

Ryan Gaydos
By Ryan Gaydos | Fox News
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Joe Burrow: 5 things to know about the 2020 NFL Draft prospectVideo

Joe Burrow: 5 things to know about the 2020 NFL Draft prospect

College quarterback Joe Burrow is looking to go professional in the 2020 NFL Draft. Here’s five different things to know about him.

The second and third rounds of the 2020 NFL Draft are set to begin April 24.

The Cincinnati Bengals, who have the first pick overall, will also lead off the second and third rounds of the draft. The Bengals finished 2-14 in coach Zac Taylor’s first season and will look to add key players with some of the picks in the middle of the draft.

Here are the orders for the second and third rounds of the 2020 NFL Draft.

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SECOND ROUND

33). CINCINNATI BENGALS

34). INDIANAPOLIS COLTS (FROM WASHINGTON REDSKINS)

35). DETROIT LIONS

36). NEW YORK GIANTS

37). LOS ANGELES CHARGERS

38). CAROLINA PANTHERS

39). MIAMI DOLPHINS

40). ARIZONA CARDINALS

41). CLEVELAND BROWNS

42). JACKSONVILLE JAGUARS

43). CHICAGO BEARS (FROM LAS VEGAS RAIDERS)

44). INDIANAPOLIS COLTS

45). TAMPA BAY BUCCANEERS

46). DENVER BRONCOS

47). ATLANTA FALCONS

48). NEW YORK JETS

49). PITTSBURGH STEELERS

50). CHICAGO BEARS

51). DALLAS COWBOYS

52). LOS ANGELES RAMS

53). PHILADELPHIA EAGLES

54). BUFFALO BILLS

55). ATLANTA FALCONS (FROM NEW ENGLAND PATRIOTS)

56). MIAMI DOLPHINS (FROM NEW ORLEANS SAINTS)

57). HOUSTON TEXANS

58). MINNESOTA VIKINGS

59). SEATTLE SEAHAWKS

60). BALTIMORE RAVENS

61). TENNESSEE TITANS

62). GREEN BAY PACKERS

63). KANSAS CITY CHIEFS (FROM SAN FRANCISCO 49ERS)

64). SEATTLE SEAHAWKS (FROM KANSAS CITY CHIEFS)

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THIRD ROUND

65). CINCINNATI BENGALS

66). WASHINGTON REDSKINS

67). DETROIT LIONS

68). NEW YORK JETS (FROM NEW YORK GIANTS)

69). CAROLINA PANTHERS

70). MIAMI DOLPHINS

71). LOS ANGELES CHARGERS

72). ARIZONA CARDINALS

73). JACKSONVILLE JAGUARS

74). CLEVELAND BROWNS

75). INDIANAPOLIS COLTS

76). TAMPA BAY BUCCANEERS

77). DENVER BRONCOS

78). ATLANTA FALCONS

79). NEW YORK JETS

80). LAS VEGAS RAIDERS

81). LAS VEGAS RAIDERS (FROM CHICAGO BEARS)

82). DALLAS COWBOYS

83). DENVER BRONCOS (FROM PITTSBURGH STEELERS)

84). LOS ANGELES RAMS

85). PHILADELPHIA EAGLES

86). BUFFALO BILLS

87). NEW ENGLAND PATRIOTS

88). NEW ORLEANS SAINTS

89). MINNESOTA VIKINGS

90). HOUSTON TEXANS

91). LAS VEGAS RAIDERS (FROM SEAHAWKS VIA TEXANS)

92). BALTIMORE RAVENS

93). TENNESSEE TITANS

94). GREEN BAY PACKERS

95). DENVER BRONCOS (VIA SAN FRANCISCO 49ERS)

96). KANSAS CITY CHIEFS

97). CLEVELAND BROWNS (FROM HOUSTON TEXANS, COMPENSATORY)

98). NEW ENGLAND PATRIOTS (COMPENSATORY)

99). NEW YORK GIANTS (COMPENSATORY)

100). NEW ENGLAND PATRIOTS (COMPENSATORY)

101). SEATTLE SEAHAWKS (COMPENSATORY)

102). PITTSBURGH STEELERS (COMPENSATORY)

103). PHILADELPHIA EAGLES (COMPENSATORY)

104). LOS ANGELES RAMS (COMPENSATORY)

105). MINNESOTA VIKINGS (COMPENSATORY)

106). BALTIMORE RAVENS (COMPENSATORY)

Ryan Gaydos is a sports reporter for FoxNews.com and FoxBusiness.com. Follow him on Twitter @Gaydos_