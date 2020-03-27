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NFL Draft
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2020 NFL Draft rounds 4-7 order, selections

Ryan Gaydos
By Ryan Gaydos | Fox News
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Joe Burrow: 5 things to know about the 2020 NFL Draft prospectVideo

Joe Burrow: 5 things to know about the 2020 NFL Draft prospect

College quarterback Joe Burrow is looking to go professional in the 2020 NFL Draft. Here’s five different things to know about him.

The fourth through the seven rounds of the 2020 NFL Draft are set to begin April 25.

The Cincinnati Bengals, who have the first pick overall, will also lead off the fourth, fifth, sixth and seventh rounds of the draft. The Bengals finished 2-14 in coach Zac Taylor’s first season and will look to add key players with some of the picks toward the end of the draft.

Here are the orders and selections for the fourth through seventh rounds of the 2020 NFL Draft.

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FOURTH ROUND

107). CINCINNATI BENGALS

108). WASHINGTON REDSKINS

109). DETROIT LIONS

110). NEW YORK GIANTS

111). HOUSTON TEXANS (FROM MIAMI DOLPHINS)

112). LOS ANGELES CHARGERS

113). CAROLINA PANTHERS

114). ARIZONA CARDINALS

115). CLEVELAND BROWNS

116). JACKSONVILLE JAGUARS

117). TAMPA BAY BUCCANEERS

118). DENVER BRONCOS

119). ATLANTA FALCONS

120). NEW YORK JETS

121). LAS VEGAS RAIDERS

122). INDIANAPOLIS COLTS

123). DALLAS COWBOYS

124). PITTSBURGH STEELERS

125). NEW ENGLAND PATRIOTS (FROM CHICAGO BEARS)

126). LOS ANGELES RAMS

127). PHILADELPHIA EAGLES

128). BUFFALO BILLS

129). BALTIMORE RAVENS (FROM NEW ENGLAND PATRIOTS)

130). NEW ORLEANS SAINTS

131). HOUSTON TEXANS

132). MINNESOTA VIKINGS

133). SEATTLE SEAHAWKS

134). BALTIMORE RAVENS

135). PITTSBURGH STEELERS (FROM TITANS VIA DOLPHINS)

136). GREEN BAY PACKERS

137). DENVER BRONCOS (FROM SAN FRANCISCO 49ERS)

138). KANSAS CITY CHIEFS

139). TAMPA BAY BUCCANEERS (COMPENSATORY)

140). CHICAGO BEARS (COMPENSATORY)

141). MIAMI DOLPHINS (COMPENSATORY)

142). WASHINGTON REDSKINS (COMPENSATORY)

143). BALTIMORE RAVENS (COMPENSATORY)

144). SEATTLE SEAHAWKS (COMPENSATORY)

145). PHILADELPHIA EAGLES (COMPENSATORY)

146). PHILADELPHIA EAGLES (COMPENSATORY)

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FIFTH ROUND

147). CINCINNATI BENGALS

148). WASHINGTON REDSKINS

149). DETROIT LIONS

150). NEW YORK GIANTS

151). LOS ANGELES CHARGERS

152). CAROLINA PANTHERS

153). MIAMI DOLPHINS

154). MIAMI DOLPHINS (FROM JAGUARS VIA STEELERS)

155). BUFFALO BILLS (FROM CLEVELAND BROWNS)

156). SAN FRANCISCO 49ERS (FROM DENVER BRONCOS)

157). ATLANTA FALCONS

158). NEW YORK JETS

159). LAS VEGAS RAIDERS

160). INDIANAPOLIS COLTS

161). TAMPA BAY BUCCANEERS

162). SEATTLE SEAHAWKS (FROM PITTSBURGH STEELERS)

163). CHICAGO BEARS

164). DALLAS COWBOYS

165). JACKSONVILLE JAGUARS (FROM LOS ANGELES RAMS)

166). PHILADELPHIA EAGLES

167). BUFFALO BILLS

168). PHILADELPHIA EAGLES (FROM NEW ENGLAND PATRIOTS)

169). NEW ORLEANS SAINTS

170). BALTIMORE RAVENS (FROM MINNESOTA VIKINGS)

171). HOUSTON TEXANS

172). DETROIT LIONS (FROM SEATTLE SEAHAWKS)

173). MIAMI DOLPHINS (FROM RAVENS VIA RAMS)

174). TENNESSEE TITANS

175). GREEN BAY PACKERS

176). SAN FRANCISCO 49ERS

177). KANSAS CITY CHIEFS

178). DENVER BRONCOS (COMPENSATORY)

179). DALLAS COWBOYS (COMPENSATORY)

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SIXTH ROUND

180). CINCINNATI BENGALS

181). DENVER BRONCOS (FROM REDSKINS)

182). DETROIT LIONS

183). NEW YORK GIANTS

184). CAROLINA PANTHERS

185). MIAMI DOLPHINS

186). LOS ANGELES CHARGERS

187). CLEVELAND BROWNS (FROM CARDINALS)

188). BUFFALO BILLS (FROM BROWNS)

189). JACKSONVILLE JAGUARS

190). PHILADELPHIA EAGLES (FROM FALCONS)

191). NEW YORK JETS

192). GREEN BAY PACKERS (FROM RAIDERS)

193). INDIANAPOLIS COLTS

194). TAMPA BAY BUCCANEERS

195). NEW ENGLAND PATRIOTS (FROM BRONCOS)

196). CHICAGO BEARS

197). INDIANAPOLIS COLTS (FROM COWBOYS VIA DOLPHINS)

198). PITTSBURGH STEELERS

199). LOS ANGELES RAMS

200). CHICAGO BEARS (FROM EAGLES)

201). BUFFALO BILLS

202). ARIZONA CARDINALS (FROM PATRIOTS)

203). NEW ORLEANS SAINTS

204). NEW ENGLAND PATRIOTS (FROM TEXANS)

205). MINNESOTA VIKINGS

206). JACKSONVILLE JAGUARS (FROM SEAHAWKS)

207). BUFFALO BILLS (FROM RAVENS VIA PATRIOTS)

208). GREEN BAY PACKERS (FROM TITANS)

209). GREEN BAY PACKERS

210). SAN FRANCISCO 49ERS

211). NEW YORK JETS (FROM CHIEFS)

212). NEW ENGLAND PATRIOTS (COMPENSATORY)

213). NEW ENGLAND PATRIOTS (COMPENSATORY)

214). SEATTLE SEAHAWKS (COMPENSATORY)

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SEVENTH ROUND

215). CINCINNATI BENGALS

216). WASHINGTON REDSKINS

217). SAN FRANCISCO 49ERS (FROM LIONS)

218). NEW YORK GIANTS

219). MINNESOTA VIKINGS (FROM DOLPHINS)

220). LOS ANGELES CHARGERS

221). CAROLINA PANTHERS

222). ARIZONA CARDINALS

223). JACKSONVILLE JAGUARS

224). TENNESSEE TITANS (FROM BROWNS)

225). BALTIMORE RAVENS (FROM JETS

226). CHICAGO BEARS (FROM RAIDERS)

227). MIAMI DOLPHINS (FROM COLTS)

228). ATLANTA FALCONS (FROM BUCCANEERS VIA EAGLES)

229). WASHINGTON REDSKINS (FROM BRONCOS)

230). NEW ENGLAND PATRIOTS (FROM FALCONS)

231). DALLAS COWBOYS

232). PITTSBURGH STEELERS

233). CHICAGO BEARS

234). LOS ANGELES RAMS

235). NEW ENGLAND PATRIOTS (FROM EAGLES)

236). GREEN BAY PACKERS (FROM BILLS VIA BROWNS)

237). DENVER BRONCOS (FROM PATRIOTS)

238). NEW YORK GIANTS (FROM SAINTS)

239). MINNESOTA VIKINGS

240). HOUSTON TEXANS

241). NEW ENGLAND PATRIOTS (FROM SEAHAWKS)

242). GREEN BAY PACKERS (FROM RAVENS)

243). TENNESSEE TITANS

244). CLEVELAND  BROWNS (FROM PACKERS)

245). SAN FRANCISCO 49ERS

246). MIAMI DOLPHINS (FROM CHIEFS)

247). NEW YORK GIANTS (COMPENSATORY)

248). HOUSTON TEXANS (COMPENSATORY)

249). MINNESOTA VIKINGS (COMPENSATORY)

250). HOUSTON TEXANS (COMPENSATORY)

251). MIAMI DOLPHINS (COMPENSATORY)

252). DENVER BRONCOS (COMPENSATORY)

253). MINNESOTA VIKINGS (COMPENSATORY)

254). DENVER BRONCOS (COMPENSATORY)

255). NEW YORK GIANTS (COMPENSATORY)

Ryan Gaydos is a sports reporter for FoxNews.com and FoxBusiness.com. Follow him on Twitter @Gaydos_