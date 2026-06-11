World Cup 2026 kicks off with Mexico vs South Africa and South Korea vs Czechia

The World Cup is one of the best tournaments sports has to offer.
The global event kicks off Thursday with Mexico taking on South Africa followed by the Korea Republic taking on Czechia. The two matches will headline weeks of group-play matches featuring 48 nations for the first time in the tournament’s history.
The matches will take place in the U.S., Mexico and Canada for the next few weeks until a winner is determined at MetLife Stadium in East Rutherford, New Jersey on July 19.
Soccer fans hoping to watch their favorite squads and players can tune in to watch the World Cup on FOX, FS1, Fox One and Tubi.
HOW DO TEAMS ADVANCE IN THE 2026 WORLD CUP? TIEBREAKER RULES AND ROUND OF 32 FORMAT EXPLAINED
Read below for the full schedule and match results.
Thursday, June 11, 2026
3 p.m.: Mexico vs. South Africa
10 p.m.: South Korea vs. Czechia
Friday, June 12, 2026
3 p.m. ET: Canada vs. Bosnia and Herzegovina
9 p.m. ET: USA vs. Paraguay
WATCH THE WORLD CUP FINAL ON FOX ONE
Saturday, June 13, 2026
3 p.m. ET: Qatar vs. Switzerland
6 p.m. ET: Brazil vs. Morocco
10 p.m. ET: Haiti vs. Scotland
Sunday, June 14, 2026
12 a.m. ET: Australia vs. Türkiye
1 p.m. ET: Germany vs. Curaçao
4 p.m. ET: Netherlands vs. Japan
7 p.m. ET: Côte d’Ivoire vs. Ecuador
9 p.m. ET: Sweden vs. Tunisia
Monday, June 15, 2026
12 p.m. ET: Spain vs. Cabo Verde
12 p.m. ET: Belgium vs. Egypt
6 p.m. ET: Iran vs. New Zealand
6 p.m. ET: Saudi Arabia vs. Uruguay
Tuesday, June 16, 2026
3 p.m. ET: France vs. Senegal
6 p.m. ET: Iraq vs. Norway
9 p.m. ET: Argentina vs. Algeria
FOX ONE’S NEW WORLD CUP VIEWING EXPERIENCE
Wednesday, June 17, 2026
12 a.m. ET: Austria vs. Jordan
1 p.m. ET: Portugal vs. DR Congo
4 p.m. ET: England vs. Croatia
7 p.m. ET: Ghana vs. Panama
10 p.m. ET: Uzbekistan vs. Columbia
Thursday, June 18, 2026
12 p.m. ET: Czechia vs. South Africa
3 p.m. ET: Switzerland vs. Bosnia and Herzegovina
6 p.m. ET: Canada vs. Qatar
9 p.m. ET: Mexico vs. South Korea
Friday, June 19, 2026
3 p.m. ET: USA vs. Australia
6 p.m. ET: Scotland vs. Morocco
8:30 p.m. Et: Brazil vs. Haiti
11 p.m. ET: Türkiye vs. Paraguay
Saturday, June 20, 2026
1 p.m. ET: Netherlands vs. Sweden
4 p.m. ET: Germany vs. Côte d'Ivoire
8 p.m. ET: Ecuador vs. Curaçao
Sunday, June 21, 2026
12 a.m. ET: Tunisia vs. Japan
12 p.m. ET: Spain vs. Saudi Arabia
3 p.m. ET: Belgium vs. Iran
6 p.m. ET: Uruguay vs. Cape Verde
9 p.m. ET: New Zealand vs. Egypt
Monday, June 22, 2026
1 p.m. ET: Argentina vs. Austria
5 p.m. ET: France vs. Iraq
8 p.m. ET: Norway vs. Senegal
11 p.m. ET: Jordan vs. Algeria
Tuesday, June 23, 2026
1 p.m. ET: Portugal vs. Uzbekistan
4 p.m. ET: England vs. Ghana
7 p.m. ET: Panama vs. Croatia
10 p.m. ET: Colombia vs. DR Congo
Wednesday, June 24, 2026
3 p.m. ET: Switzerland vs. Canada
3 p.m. ET: Bosnia and Herzegovina vs. Qatar
6 p.m. ET: Morocco vs. Haiti
6 p.m. ET: Scotland vs. Brazil
9 p.m. ET: South Africa vs. South Korea
9 p.m. ET: Czechia vs. Mexico
Thursday, June 25, 2026
4 p.m. ET: Curaçao vs. Ivory Coast
4 p.m. ET: Ecuador vs. Germany
7 p.m. ET: Tunisia vs. Netherlands
7 p.m. ET: Japan vs. Sweden
10 p.m. ET: Türkiye vs. USA
10 p.m. ET: Paraguay vs. Australia
Friday, June 26, 2026
3 p.m. ET: Norway vs. France
3 p.m. ET: Senegal vs. Iraq
8 p.m. ET: Cape Verde vs. Saudi Arabia
8 p.m. ET: Uruguay vs. Spain
11 p.m. ET: New Zealand vs. Belgium
11 p.m. ET: Egypt vs. Iran
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Saturday, June 27, 2026
5 p.m. ET: Panama vs. England
5 p.m. ET: Croatia vs. Ghana
7:30 p.m. ET: Colombia vs. Portugal
7:30 p.m. ET: DR Congo vs. Uzbekistan
10 p.m. ET: Algeria vs. Austria
10 p.m. ET: Jordan vs. Argentina
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