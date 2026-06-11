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The World Cup

World Cup 2026 kicks off with Mexico vs South Africa and South Korea vs Czechia

Check back daily for Fox News Digital's latest updates on the 2026 FIFA World Cup, including schedules, match results and injury news

Ryan Gaydos By Ryan Gaydos Fox News
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Brian Kilmeade speaks with former USMNT player Alecko Eskandarian on FIFA World Cup excitement Video

Brian Kilmeade speaks with former USMNT player Alecko Eskandarian on FIFA World Cup excitement

'Fox & Friends' co-host Brian Kilmeade speaks with former U.S. Men National Team player Alecko Eskandarian about the upcoming 2026 FIFA World Cup. Eskandarian shares his insights on the U.S. team's potential, emphasizing the importance of winning group matches against Paraguay and Australia. He also highlights MLS initiatives, including fully funded academies, to foster young talent and inspire new fans across the country.

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The World Cup is one of the best tournaments sports has to offer.

The global event kicks off Thursday with Mexico taking on South Africa followed by the Korea Republic taking on Czechia. The two matches will headline weeks of group-play matches featuring 48 nations for the first time in the tournament’s history.

The matches will take place in the U.S., Mexico and Canada for the next few weeks until a winner is determined at MetLife Stadium in East Rutherford, New Jersey on July 19.

Soccer fans hoping to watch their favorite squads and players can tune in to watch the World Cup on FOX, FS1, Fox One and Tubi.

HOW DO TEAMS ADVANCE IN THE 2026 WORLD CUP? TIEBREAKER RULES AND ROUND OF 32 FORMAT EXPLAINED

Read below for the full schedule and match results.

Thursday, June 11, 2026

Mexico's Gilberto Mora controlling the ball during a soccer match at National Stadium in Santiago

Mexico's Gilberto Mora controls the ball during a FIFA U-20 World Cup quarter-final match against Argentina at National Stadium in Santiago, Chile, on Oct. 11, 2025. (Esteban Felix/AP)

3 p.m.: Mexico vs. South Africa

10 p.m.: South Korea vs. Czechia

Friday, June 12, 2026

3 p.m. ET: Canada vs. Bosnia and Herzegovina

9 p.m. ET: USA vs. Paraguay

WATCH THE WORLD CUP FINAL ON FOX ONE

Saturday, June 13, 2026

3 p.m. ET: Qatar vs. Switzerland

6 p.m. ET: Brazil vs. Morocco

10 p.m. ET: Haiti vs. Scotland

Sunday, June 14, 2026

12 a.m. ET: Australia vs. Türkiye

1 p.m. ET: Germany vs. Curaçao

4 p.m. ET: Netherlands vs. Japan

7 p.m. ET: Côte d’Ivoire vs. Ecuador

9 p.m. ET: Sweden vs. Tunisia

Monday, June 15, 2026

12 p.m. ET: Spain vs. Cabo Verde

12 p.m. ET: Belgium vs. Egypt

6 p.m. ET: Iran vs. New Zealand

6 p.m. ET: Saudi Arabia vs. Uruguay

Fans of the USA celebrating a goal at Soldier Field in Chicago, Illinois.

Fans of the USA celebrate a goal during the international friendly match between the United States and Germany at Soldier Field in Chicago, Ill., on June 6, 2026. (Michael Miller/ISI Photos)

Tuesday, June 16, 2026

3 p.m. ET: France vs. Senegal

6 p.m. ET: Iraq vs. Norway

9 p.m. ET: Argentina vs. Algeria

FOX ONE’S NEW WORLD CUP VIEWING EXPERIENCE

Wednesday, June 17, 2026

12 a.m. ET: Austria vs. Jordan

1 p.m. ET: Portugal vs. DR Congo

4 p.m. ET: England vs. Croatia

7 p.m. ET: Ghana vs. Panama

10 p.m. ET: Uzbekistan vs. Columbia

Thursday, June 18, 2026

South Korea's Son Heung-min warming up during training session in Guadalajara Mexico

South Korea's Son Heung-min warms up during a training session ahead of his FIFA World Cup match against the Czech Republic in Guadalajara, Mexico, on June 10, 2026. (Matias Delacroix/AP Photo)

12 p.m. ET: Czechia vs. South Africa

3 p.m. ET: Switzerland vs. Bosnia and Herzegovina

6 p.m. ET: Canada vs. Qatar

9 p.m. ET: Mexico vs. South Korea

Friday, June 19, 2026

United States Head Coach Mauricio Pochettino reacting to a call with the assistant referee at Soldier Field

United States Head Coach Mauricio Pochettino reacts to a call with the assistant referee during the international friendly match between the United States and Germany at Soldier Field in Chicago, Ill., on June 6, 2026. (Michael Miller/ISI Photos)

3 p.m. ET: USA vs. Australia

6 p.m. ET: Scotland vs. Morocco

8:30 p.m. Et: Brazil vs. Haiti

11 p.m. ET: Türkiye vs. Paraguay

Saturday, June 20, 2026

1 p.m. ET: Netherlands vs. Sweden

4 p.m. ET: Germany vs. Côte d'Ivoire

8 p.m. ET: Ecuador vs. Curaçao

Sunday, June 21, 2026

12 a.m. ET: Tunisia vs. Japan

12 p.m. ET: Spain vs. Saudi Arabia

3 p.m. ET: Belgium vs. Iran

6 p.m. ET: Uruguay vs. Cape Verde

9 p.m. ET: New Zealand vs. Egypt

Monday, June 22, 2026

1 p.m. ET: Argentina vs. Austria

5 p.m. ET: France vs. Iraq

8 p.m. ET: Norway vs. Senegal

11 p.m. ET: Jordan vs. Algeria

Tuesday, June 23, 2026

1 p.m. ET: Portugal vs. Uzbekistan

4 p.m. ET: England vs. Ghana

7 p.m. ET: Panama vs. Croatia

10 p.m. ET: Colombia vs. DR Congo

Wednesday, June 24, 2026

3 p.m. ET: Switzerland vs. Canada

3 p.m. ET: Bosnia and Herzegovina vs. Qatar

6 p.m. ET: Morocco vs. Haiti

6 p.m. ET: Scotland vs. Brazil

9 p.m. ET: South Africa vs. South Korea

9 p.m. ET: Czechia vs. Mexico

Thursday, June 25, 2026

Fans of the USA celebrating a goal at Soldier Field in Chicago, Illinois.

Fans of the USA celebrate a goal during the international friendly match between the United States and Germany at Soldier Field in Chicago, Ill., on June 6, 2026. (Michael Miller/ISI Photos)

4 p.m. ET: Curaçao vs. Ivory Coast

4 p.m. ET: Ecuador vs. Germany

7 p.m. ET: Tunisia vs. Netherlands

7 p.m. ET: Japan vs. Sweden

10 p.m. ET: Türkiye vs. USA

10 p.m. ET: Paraguay vs. Australia

Friday, June 26, 2026

3 p.m. ET: Norway vs. France

3 p.m. ET: Senegal vs. Iraq

8 p.m. ET: Cape Verde vs. Saudi Arabia

8 p.m. ET: Uruguay vs. Spain

11 p.m. ET: New Zealand vs. Belgium

11 p.m. ET: Egypt vs. Iran

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FIFA President Gianni Infantino speaking at a news conference in a stadium in Mexico City

FIFA President Gianni Infantino speaks during a news conference at the stadium in Mexico City on June 10, 2026, a day before the opening FIFA World Cup match between Mexico and South Africa. (Eduardo Verdugo/AP)

Saturday, June 27, 2026

5 p.m. ET: Panama vs. England

5 p.m. ET: Croatia vs. Ghana

7:30 p.m. ET: Colombia vs. Portugal

7:30 p.m. ET: DR Congo vs. Uzbekistan

10 p.m. ET: Algeria vs. Austria

10 p.m. ET: Jordan vs. Argentina

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Ryan Gaydos is a senior editor for Fox News Digital.

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