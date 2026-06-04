Breakthrough pancreatic cancer drug shows survival gains that surprise experts

Top stories
→ People taking common sleep drug may not realize they're too impaired to drive
→ New ways to prevent flu revealed in 'accidental' lab breakthrough
→ Novel pancreatic cancer pill nearly doubles survival time in breakthrough trial
Before and after
→ Everyday task may help detect early dementia signs before diagnosis
→ Veterans face surprising threat after cancer diagnosis, study reveals
→ Single infusion of controversial drug changed severe depression symptoms within hours
CLICK HERE FOR MORE HEALTH STORIES
Conversation starters
→ Just 5 minutes of prayer could have surprising health benefits
→ What to do if someone is having a stroke, after Jill Biden's debate-night fears
→ New cancer vaccine delivers stunning result against deadly skin cancer