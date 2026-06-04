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Breakthrough pancreatic cancer drug shows survival gains that surprise experts

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By Fox News Staff Fox News
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A young woman lying on the sofa in the living room, feeling sick.

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This article was written by Fox News staff.

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