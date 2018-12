NFL Inactives - Sunday, November 23, 2014

The following is a list of inactive players for today's games.

TAMPA BAY BUCCANEERS AT CHICAGO BEARS, 1:00 PM (ET)

Tampa Bay - DE Da'Quan Bowers, CB Crezdon Butler, LB Lavonte David, WR Robert Herron, RB Mike James, OT Kevin Pamphile, CB C.J. Wilson

Chicago - G Eben Britton, LB Khaseem Greene, OT Jordan Mills, CB Terrance Mitchell, DE Trevor Scott, LB Darryl Sharpton, WR Chris Williams

GREEN BAY PACKERS AT MINNESOTA VIKINGS, 1:00 PM (ET)

Green Bay - TE Brandon Bostick, LB Carl Bradford, CB Jarrett Bush, C Garth Gerhart, WR Jeff Janis, LB Nick Perry, QB Scott Tolzien

Minnesota - RB Matt Asiata, DT Sharrif Floyd, FB Zach Line, LB Michael Mauti, LB Brandon Watts, OT Austin Wentworth, G David Yankey

TENNESSEE TITANS AT PHILADELPHIA EAGLES, 1:00 PM (ET)

Tennessee - WR Kris Durham, TE Richard Gordon, S Marqueston Huff, DE Ropati Pitoitua, OT Will Svitek, QB Charlie Whitehurst, CB Blidi Wreh-Wilson

Philadelphia - CB Roc Carmichael, QB Nick Foles, DE Taylor Hart, OT Dennis Kelly, WR Jeff Maehl, C Julian Vandervelde, CB Jaylen Watkins

JACKSONVILLE JAGUARS AT INDIANAPOLIS COLTS, 1:00 PM (ET)

Jacksonville - DE Andre Branch, WR Mike Brown, LB Jeremiah George, RB Storm Johnson, OG Tyler Shatley, CB Teddy Williams, OT Sam Young

Indianapolis - TE Dwayne Allen, OT Gosder Cherilus, C/G Khaled Holmes, NT Zach Kerr, G Lance Louis, DT Kelcy Quarles, CB Greg Toler

DETROIT LIONS AT NEW ENGLAND PATRIOTS, 1:00 PM (ET)

Detroit - WR Ryan Broyles, RB Reggie Bush, TE Kellen Davis, DT Nick Fairley, QB Kellen Moore, G Larry Warford, DE Larry Webster

New England - DB Malcolm Butler, OT Jordan Devey, WR Aaron Dobson, DL Dominique Easley, OT Cameron Fleming, DE Chandler Jones, RB James White

CLEVELAND BROWNS AT ATLANTA FALCONS, 1:00 PM (ET)

Cleveland - TE Jordan Cameron, LB Karlos Dansby, CB Pierre Desir, WR Marlon Moore, DB Robert Nelson, OT Vinston Painter, WR Rodney Smith

Atlanta - CB Robert Alford, LB James Anderson, OT Cameron Bradfield, DE Cliff Matthews, QB Sean Renfree, OT Jonathan Scott, LB Tyler Starr

CINCINNATI BENGALS AT HOUSTON TEXANS, 1:00 PM (ET)

Cincinnati - LB Vontaze Burfict, RB Rex Burkhead, OT Tanner Hawkinson, DE Margus Hunt, CB Chris Lewis-Harris, WR Greg Little, WR Dane Sanzenbacher

Houston - OT Jeff Adams, DB Josh Aubrey, LB Max Bullough, RB Arian Foster, DB Kareem Jackson, WR DeVier Posey, QB Tom Savage

ST. LOUIS RAMS AT SAN DIEGO CHARGERS, 4:05 PM (ET)

St. Louis - DE Alex Carrington, G/C Barrett Jones, S Lamarcus Joyner, CB Marcus Roberson, LB Korey Toomer, G Brandon Washington, WR Damian Williams

San Diego - S Jahleel Addae, RB Ronnie Brown, DT Ryan Carrethers, WR Dontrelle Inman, G Rich Ohrnberger, DE Damion Square, LB Reggie Walker

ARIZONA CARDINALS AT SEATTLE SEAHAWKS, 4:05 PM (ET)

Arizona - LB Desmond Bishop, LB Glenn Carson, WR Larry Fitzgerald, TE Matthew Mulligan, DE Ed Stinson, DT Alameda Ta'amu, RB Kerwynn Williams

Seattle - TE Rashaun Allen, LB Allen Bradford, CB Marcus Burley, OT James Carpenter, DE Demarcus Dobbs, LB Kevin Pierre-Louis, C Max Unger

WASHINGTON REDSKINS AT SAN FRANCISCO 49ERS, 4:25 PM (ET)

Washington - CB David Amerson, NT Chris Baker, QB Kirk Cousins, WR Leonard Hankerson, TE Jordan Reed, WR Aldrick Robinson, OT Trent Williams

San Francisco - CB Tramaine Brock, OT Anthony Davis, DL Glenn Dorsey, WR Bruce Ellington, QB Josh Johnson, TE Vance McDonald, WR Quinton Patton

MIAMI DOLPHINS AT DENVER BRONCOS, 4:25 PM (ET)

Miami - CB Jalil Brown, TE Charles Clay, CB Cortland Finnegan, LB Jonathan Freeny, G Nate Garner, DT Anthony Johnson, OT Billy Turner

Denver - DT Marvin Austin, RB Montee Ball, CB Tony Carter, OT Chris Clark, RB Ronnie Hillman, OT Michael Schofield, TE Julius Thomas

DALLAS COWBOYS AT NEW YORK GIANTS, 8:30 PM (ET)

Dallas - DT Josh Brent, S Jakar Hamilton, OT Donald Hawkins, OT Tony Hills, DT Terrell McClain, CB Tyler Patmon, QB Dustin Vaughan

NY Giants - DB Mike Harris, DT Cullen Jenkins, G Brandon Mosley, OT Justin Pugh, C Dallas Reynolds, LB Jacquian Williams, DE Kerry Wynn