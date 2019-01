Mitchell, Brown highlight FCS Senior Scout Bowl

Eastern Washington quarterback Bo Levi Mitchell and Liberty quarterback Mike Brown highlight the rosters the FCS Senior Scout Bowl.

The game, which begins at 2 p.m. ET at Doug Shaw Memorial Stadium, will showcase mostly seniors from the Football Championship Subdivision in the North versus South format.

Mitchell, a finalist for the Walter Payton Award (sponsored by Fathead.com), is joined on the North roster by Stony Brook running back Brock Jackolski and Idaho State linebacker A.J. Storms. Brown, a preseason second-team All-America selection, is joined on the South roster by Texas State guard D.J. Hall and Wofford defensive end Ameet Pall.

Rosters provided by the FCS Senior Scout Bowl are subject to change.

North Roster

OFFENSE

QB- Bo Levi Mitchell, Eastern Washington

QB-Kevin Lynch, Southern Conn.

RB-Brock Jackolski, Stony Brook

RB- Rashad Slowey, Southern Conn.

RB-Pushaun Brown, Maine

FB- Ryan Dinnebeil, Marist

WR- Kevin Fitzpatrick, Marist

WR-Zachary Watkins, Butler

WR-Matt Brevi, Stony Brook

WR- Patrick Walker, Northern Colorado

TE- Shadrae King, Robert Morris

TE-Ryan Zarnich, St. Francis (PA)

C-Logan Miles, Robert Morris

G- Kyle O���Keefe, Albany

G-Billy Castro, SUNY Cortland

OL-Jonathan Sheridan, Fordham

T-Brad Rodgers, Robert Morris

T-Greg Van Roten, UPenn

K-Herb Glass, Albany

K-Patrick Jacob, Princeton

RET Anthony Coleman, Robert Morris

RET Rashad Campbell, Cornell

DEFENSE

LB- C.J. Martin, Holy Cross

LB- A.J. Storms, Idaho St

LB- Ricky Otis, Holy Cross

LB-Erik Rask, UPenn

LB-Brandon Lainhart, Cornell

LB-Andrew Harrison, Delaware

DL-Andy Okonkwo, Fordham

DL-Mike Atunrase, Delaware

DL-Matt Hardison, Delaware

DE-Eddie Delaney, Albany

DE- Ian Simon, Monmouth

DE-James Jenkins, New Hampshire

CB-James Pitts, Villanova

CB-Jaquan Bryant, Marist

CB-Saman Wagstaff, Bryant

DB- Trevor Colton, Maine

CB-Dan Smithwick, Brown

FS- Dominique Hawkins, North Dakota

P- Billy Janssen, Drake

IR- Mitchell Bennett, Lafayette

South Roster

OFFENSE

QB- Mike Brown, Liberty

QB- Dante Warren, South Dakota

RB-Mike Harris-Carter, Murray State

RB- Will Morris, N. C.

FB-Tersoo Uhaa, Furman

WR-Khalil Paden, Northern Arizona

WR-Lavar Hayes, Liberty

WR-James Perry, Gardner-Webb

WR- Mike Rodriquez, Tusculum

WR- Kory Theodore, Southeast Louisiana

TE-Jamie Childress, Coastal Carolina

TE-Tom Shaver, Liberty

OL-James Barker, Austin Peay

C-Roane Babington, James Madison

OT- Dan Clinton, Drake

G- D.J. Hall, Texas State

T-Jeremy Hill, Campbell

K-Ryan Estep, Norfolk State

RET-David Ingram, N.C. Central

C-Natiel Curry, Bethune Cookman

DEFENSE

LB- Tony Bachman, Morehead St.

LB/LS-John Behm, Davidson

LB- Rodney Garrot, Jacksonville State

DL- Hayward Howard, Arkansas Tech

LB-Marty Patterson, Gardner-Webb

LBNick McGahagan, Seton Hill

DL-Luke Black, Fairmont State

DL-Ronell Ferguson, South Carolina St.

DL- Rolando Fines, Jacksonville

DE- Jerome Raymond, Morehead St.

DE- Mario Kurn, San Diego

DE-Ameet Pall, Wofford

DE- Luke Black, West Virginia Wesley

CB-Chris Lewis Harris, Chatanooga

CB-Myron Johnson, Arkansas Tech

CB-Marcus Lott, Coastal Carolina

CB-Jayah Kaisambo, Georgetown

CB-John Dandridge, Jackson State

P-Ted Moore, Campbell