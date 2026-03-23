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War With Iran

Trump orders War Dept to postpone strikes on Iranian energy sites, citing 'productive' talks to end war

Trump announces progress toward 'resolution' with Iran, pauses energy strikes for 5 days

By Eric Mack Fox News
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Iran war may come down to two things — pain at the pump or military victory: Brian Kilmeade Video

Iran war may come down to two things — pain at the pump or military victory: Brian Kilmeade

Fox News host Brian Kilmeade weighs the Iran conflict’s impact on oil prices and what it could mean for Americans on ‘One Nation.’

NEWYou can now listen to Fox News articles!

President Donald Trump, in an all-caps post early Monday morning, declared progress toward "resolution" of the war on Iran.

"I AM PLEASE TO REPORT THAT THE UNITED STATES OF AMERICA, AND THE COUNTRY OF IRAN, HAVE HAD, OVER THE LAST TWO DAYS, VERY GOOD AND PRODUCTIVE CONVERSATIONS REGARDING A COMPLETE AND TOTAL RESOLUTION OF OUR HOSTILITIES IN THE MIDDLE EAST," Trump wrote on Truth Social.

"BASED ON THE TENOR AND TONE OF THESE IN DEPTH, DETAILED, AND CONSTRUCTIVE CONVERSATIONS, WITCH WILL CONTINUE THROUGHOUT THE WEEK, I HAVE INSTRUCTED THE DEPARTMENT OF WAR TO POSTPONE ANY AND ALL MILITARY STRIKES AGAINST IRANIAN POWER PLANTS AND ENERGY INFRASTRUCTURE FOR A FIVE DAY PERIOD, SUBJECT TO THE SUCCESS OF THE ONGOING MEETINGS AND DISCUSSIONS."

This is a breaking news report. Check back for more updates.

Eric Mack is a writer for Fox News Digital covering breaking news.

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