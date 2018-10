Opinion: Los indignados de Wall Street: ¿Quien es la verdadera victima?

En las últimas semanas, hemos estado escuchando acerca de las protestas que surgieron en Wall Street, las cuales han logrado congregar miles de personas, no solamente en allí, sino también en diferentes lugares alrededor del mundo. ¿Pero quiénes son estas personas que protestan? ¿Qué es lo que reclaman? ¿Quién es la verdadera victima en esta protesta?

Para responder a la primera pregunta, las personas que están participando en esta manifestación, y que tienen campamento en Zucotti Park en el bajo Manhattan, en su mayoría, alrededor de un 66%, son hombres con edades que van desde los 20 hasta 28 años. Gran parte de este porcentaje de manifestantes, considera que esta acción ha tenido éxito. Sin embargo, y como dato curioso, el 55% de estas personas no votaron en las pasadas elecciones presidenciales. Estas importantes cifras fueron publicadas por la revista New York, recientemente.

Por otra parte, lo que están reclamando estas personas, es un cambio radical en el país, específicamente en la parte económica; y aunque como dice el proverbio, -de todo se ve en la viña del Señor-, no podemos culpar a un modelo económico que es el que ha hecho de esta país una nación prospera, por unas cuantas manzanas podridas. Hace poco leí un artículo publicado por el Ludwig von Mises Institute, donde el autor Rod Rojas, expone algunos de estos cambios económicos que la masa reclama. Estos cambios solicitados, más que generar soluciones simplemente crean problemas más graves.

La primera demanda es el aumento del salario mínimo a $20 dólares la hora. Bien, como se sabe Hong Kong tiene uno de los estándares de vida más altos del mundo, con casi cero por ciento de desempleo, ellos han crecido gracias a su política de no salario mínimo; esto permite que las empresas contraten a las personas y basen sus sueldos, por el nivel de producción que pueden alcanzar. Tristemente en el 2010, y por presiones del gobierno comunista de Beijing, la ley del salario mínimo fue instaurado, veremos que sucede con Hong Kong en los próximos años.

El siguiente punto que reclaman es la educación gratuita. En realidad no sé si estas personas ven la imagen completa, pero alguien tiene que pagar por esa educación, los costos simplemente no pueden desaparecer por arte de magia. El sector que asumiría estos costos sería el público; esto quiere decir, aumento de impuestos a las personas y empresas, o seguir incrementando la deuda del gobierno. Unido a este mismo punto, está la solicitud de que se garantice un salario para todos, independientemente del estado laboral. Es gracioso esto, todos quisiéramos que nos paguen por no hacer nada, pero la vida real es otra, y si alguien no está satisfecho con su salario actual, es sinónimo de que debe de cambiar de trabajo, seguramente hay mucha gente haciendo lo mismo, o lo que hacen no es tan indispensable para el resto de la población.

Recientemente me encontré en la Internet, con una fotografía de un estudiante universitario, el cual no está de acuerdo con estas manifestaciones, sosteniendo un letrero en sus manos que dice: "Soy un estudiante universitario a punto de graduarme, y estoy libre de deudas. Yo pagué por todos mis gastos trabajando 30 horas a la semana, ganando un poco más del salario mínimo. Yo elegí una universidad local, y comencé a ahorrar para ir a ella desde los 17 años. Logré notas buenas en la escuela, las cuales me permitieron aspirar a becas que me han ayudado, junto con mis ahorros, a pagar por mis clases. No hago gastos que me pongan en problemas financieros." Este es un claro ejemplo, que la solución no es la intervención del gobierno en Wall Street, sino del entusiasmo y el orden que pongan las personas en su vida financiera, para lograr sus objetivos personales; esto es algo que se le debe de inculcar a los hijos desde pequeños.

Por otra parte, ¿Quien es la verdadera victima en estas manifestaciones? desde mi punto de vista es el modelo económico del libre mercado, ya que está siendo satanizado, sin tener en cuenta, que aunque dentro de este modelo se han cometido errores, es el único que ha probado generar éxito en las naciones que lo practican. Uno de los tantos logros de este modelo económico, es el desarrollo tecnológico con el que contamos actualmente, y que es el que, irónicamente, permite a estos opositores llegar a tantas personas. Finalmente, las familias que han inmigrado de manera legal a este país, buscando una mejor calidad de vida, consiguen sus objetivos personales, precisamente por la libertad de mercado que ha reinado en esta próspera nación; concepto económico que hoy se ve amenazado, por este tipo de marchas que no solo no aportan nada, sino que también generan gastos extras, ya que a los policías que mantienen el orden en este tipo de eventos, hay que pagarles horas extras, dinero que sale de los contribuyentes. Por estos motivos, mucho cuidado con este tipo de protestas, no se deje confundir.

Acerca del autor:© César Grajales Está terminando su especialización en Finanzas,

es actual estudiante del Ludwig Von Mises Institute,

y es miembro activo en la organización no gubernamental y sin ánimo de lucro,

The Libre Initiative.cgrajales@thelibreinitiative.com

