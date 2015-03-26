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U.S.
Published
Last Update November 20, 2014

List of 17 Afghan Military Members Sought in U.S.

By | Fox News

The following 17 Afghan military members have gone AWOL from an Air Force base in Texas and are being sought in a nationwide alert in the U.S.

Abdul Ghani Barakzai, born 8/8/1977

Mohd Ali Karimi, born 9/3/1982

Mohammad Nasim Fateh Zada, born 12/4/1966

Aminullah Sangarwal, born 8/27/1982

Mohd Ahmadi, born 5/5/1978

Ahad Abdulahad, born 5/5/1984

Sayed Qadir Shah Habiby, born 5/7/1985

Javed Aryan a.k.a. Aryan Javed, born 1/1/1987

Mirwais Qassmi, born 4/24/1974

Barsat Noorani, born 6/3/1981

Atiqullah Habibi, two dates of birth are listed on the alert: 6/2/1982 and 7/2/1982

Ahmad Sameer Samar, born 5/2/1983

Mohamed Fahim Faqier, born 6/1/1987

Obaiddullah Abrahimy, born 8/1/1979

Sayed Nasir Hashimi, born 4/5/1972

Shawali Kakar, born 12/31/1979

Khan Padshah Amiri, born 4/1/1978