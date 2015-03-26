List of 17 Afghan Military Members Sought in U.S.
The following 17 Afghan military members have gone AWOL from an Air Force base in Texas and are being sought in a nationwide alert in the U.S.
Abdul Ghani Barakzai, born 8/8/1977
Mohd Ali Karimi, born 9/3/1982
Mohammad Nasim Fateh Zada, born 12/4/1966
Aminullah Sangarwal, born 8/27/1982
Mohd Ahmadi, born 5/5/1978
Ahad Abdulahad, born 5/5/1984
Sayed Qadir Shah Habiby, born 5/7/1985
Javed Aryan a.k.a. Aryan Javed, born 1/1/1987
Mirwais Qassmi, born 4/24/1974
Barsat Noorani, born 6/3/1981
Atiqullah Habibi, two dates of birth are listed on the alert: 6/2/1982 and 7/2/1982
Ahmad Sameer Samar, born 5/2/1983
Mohamed Fahim Faqier, born 6/1/1987
Obaiddullah Abrahimy, born 8/1/1979
Sayed Nasir Hashimi, born 4/5/1972
Shawali Kakar, born 12/31/1979
Khan Padshah Amiri, born 4/1/1978