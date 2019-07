Fox News Sunday Local Air Times

ABILENE, TX





ALBANY, NY





ALBANY, GA





ALBUQUERQUE, NM





ALEXANDRIA, LA





ALPENA, MI





AMARILLO, TX





ANCHORAGE, AK





ATLANTA, GA





AUGUSTA, GA





AUSTIN, TX





BAKERSFIELD, CA





BALTIMORE, MD





BANGOR, ME





BATON ROUGE, LA





BEAUMONT, TX





BEND, OR





BILLINGS, MT





BILOXI, MS





BINGHAMTON, NY





BIRMINGHAM, AL





BLUEFIELD, WV





BOISE, ID





BOSTON, MA





BOWLING GREEN, KY





BUFFALO, NY





BURLINGTON, VT





BUTTE-BOZEMAN, MT





CASPER, WY





CEDAR RAPIDS, IA





CHAMPAIGN, IL





CHARLESTON, SC





CHARLESTON, WV





CHARLOTTE, NC





CHARLOTTESVILLE, VA





CHATTANOOGA, TN





CHEYENNE, WY





CHICAGO, IL





CHICO, CA





CINCINNATI, OH





CLARKSBURG, WV





CLEVELAND, OH





COLORADO SPRINGS, CO





COLUMBIA, MO





COLUMBIA, SC





COLUMBUS, GA





COLUMBUS, OH





COLUMBUS, MS





CORPUS CHRISTI, TX





DALLAS, TX





DAVENPORT, IA





DAYTON, OH





DENVER, CO





DES MOINES, IA





DETROIT, MI





DOTHAN, AL





DULUTH, MN





EL PASO, TX





ELMIRA, NY





ERIE, PA





EUGENE, OR





EUREKA, CA





EVANSVILLE, IN





FAIRBANKS, AK





FARGO, ND





FLINT, MI





FRESNO, CA





FT. MYERS, FL





FT. SMITH, AR





FT. WAYNE, IN





GAINESVILLE, FL





GRAND JUNCTION, CO





GRAND RAPIDS, MI





GREAT FALLS, MT





GREEN BAY, WI





GREENSBORO, NC





GREENVILLE, NC





GREENVILLE, SC





GREENWOOD, MS





HATTIESBURG, MS





HARLINGEN, TX





HARRISBURG, PA





HARRISONBURG,VA





HARTFORD, CT





HELENA, MT





HONOLULU, HI





HOUSTON, TX





HUNTSVILLE, AL





IDAHO FALLS, ID





INDIANAPOLIS, IN





JACKSON, MS





JACKSON, TN





JACKSONVILLE, FL





JOHNSTOWN, PA





JONESBORO





JOPLIN, MO





JUNEAU





KANSAS CITY, MO





KNOXVILLE, TN





LA CROSSE, WI





LAFAYETTE, IN





LAFAYETTE, LA





LAKE CHARLES, LA





LANSING, MI





LAREDO, TX





LAS VEGAS, NV





LEXINGTON, KY





LIMA, OH





LINCOLN, NE





LITTLE ROCK, AR





LOS ANGELES, CA





LOUISVILLE, KY





LUBBOCK, TX





MACON, GA





MADISON, WI





MANKATO, MN





MARQUETTE, MI





MEDFORD, OR





MEMPHIS, TN





MERIDIAN, MS





MIAMI, FL





MILWAUKEE, WI





MINNEAPOLIS, MN





MINOT BISMARCK, ND





MISSOULA, MT





MOBILE, AL





MONROE, LA





MONTEREY, CA





MONTGOMERY, AL





MYRTLE BEACH, SC





NASHVILLE, TN





NEW ORLEANS, LA





NEW YORK, NY





NORFOLK, VA





NORTH PLATTE, NE





ODESSA, TX





OKLAHOMA CITY, OK





OMAHA, NE





ORLANDO, FL





OTTUMWA, IA





PADUCAH, KY





PALM SPRINGS, CA





PANAMA CITY, FL





PARKERSBURG, WV





PEORIA, IL





PHILADELPHIA, PA





PHOENIX, AZ





PITTSBURGH, PA





PORTLAND, ME





PORTLAND, OR





PRESQUE ISLE, MN





PROVIDENCE, RI





QUINCY, IL





RALEIGH, NC





RAPID CITY, SD





RENO, NV





RICHMOND, VA





ROANOKE, VA





ROCHESTER, MN





ROCHESTER, NY





ROCKFORD, IL





SACRAMENTO, CA





SALISBURY, MD





SALT LAKE CITY, UT





SAN ANGELO, TX





SAN ANTONIO, TX





SAN DIEGO, CA





SAN FRANCISCO, CA





SANTA BARBARA, CA





SAVANNAH, GA





SEATTLE, WA





SHERMAN, TX





SHREVEPORT, LA





SIOUX CITY, IA





SIOUX FALLS, SD





SOUTH BEND, IN





SPOKANE, WA





SPRINGFIELD, MA





SPRINGFIELD, MO





ST. JOSEPH





ST. LOUIS, MO





SYRACUSE, NY





TALLAHASSEE, FL





TAMPA, FL





TERRE HAUTE, IN





TOLEDO, OH





TOPEKA, KS





TRAVERSE CITY, MI





TRI-CITIES, TN





TUCSON, AZ





TULSA, OK





TWIN FALLS, ID





TYLER, TX





UTICA, NY





VICTORIA, TX





WACO, TX





WASHINGTON, DC





WATERTOWN, NY





WAUSAU, WI





WEST PALM BEACH, FL





WHEELING, WV





WICHITA FALLS, TX





WICHITA, KS





WILKES BARRE, PA





WILMINGTON, NC





YAKIMA, WA





YOUNGSTOWN, OH





YUMA, AZ & EL CENTRO, CA





KXVA





WXXA





WFXL





KASA





WNTZ





WBKB-DT





KCIT





KTBY





WAGA





WFXG





KTBC





KBFX-LP





WBFF





WFVX-LP





WGMB





KBTV





KFXO-LP





KHMT





WXXV





WICZ





WBRC





WVNS-DT





KTRV





WFXT





WBKO-DT





WUTV





WFFF





KWYB-DT





KFNB





KFXA





WRSP





WTAT





WVAH





WCCB





WAHU-LPTV





WDSI





KLWY





WFLD





KCVU





WXIX





WVFX





WJW





KXRM





KQFX-LP





WACH





WXTX





WTTE





WLOV





KUQI





KDFW





KLJB





WRGT





KDVR





KDSM





WJBK





WDFX





KQDS





KFOX





WYDC





WFXP





KLSR





KBVU





WTVW





KFXF





KVRR





WSMH





KMPH





WFTX





KFTA





WFFT





WOGX





KFQX





WXMI





KFBB-DT





WLUK





WGHP





WFXI





WHNS





WABG-DT





WHPM-LP





XHRIO





WPMT





WHSV-DT





WTIC





KHBB-DT





KHON





KRIV





WZDX





KFXP





WXIN





WDBD





WJKT





WAWS





WWCP





KJNB





KFJX





KJUD





WDAF





WTNZ





WLAX





WPBI





KADN





KVHP





WSYM





KXOF





KVVU





WDKY





WOHL-LP





KTVG





KLRT





KTTV





WDRB





KJTV





WGXA





WMSN





KEYC-DT





ELUC





KMVU





WHBQ





WGBC





WSVN





WITI





KMSP





KNDX





KTMF-DT





WALA





KARD





KCBA





WCOV





WFXB





WZTV





WVUE





WNYW





WVBT





KIIT-LP





KPEJ





KOKH





KPTM





WOFL





KYOU





KBSI





KDFX-LP





WPGX





WTAP-DT





WYZZ





WTXF





KSAZ





WPGH





WPFO





KPTV





WAGM-DT





WNAC





CGEM





WRAZ





KEVN





KRXI





WRLH





WFXR





KXLT





WUHF





WQRF





KTXL





WBOC-DT





KSTU





KIDY





KABB





KSWB





KTVU





KKFX-LP





WTGS





KCPQ





KXII-DT





KMSS





KPTH





KTTW





WSJV





KAYU





WGGB-DT





KSFX





KNPN





KTVI





WSYT





WTLH





WTVT





WFXW





WUPW





KTMJ-LP





WFQX





WEMT





KMSB





KOKI





KXTF





KFXK





WFXV





KVCT





KWKT





WTTG





WNYF-LP





WFXS





WFLX





WTRF-DT





KJTL





KSAS





WOLF





WSFX





KCYU-LP





WYFX-LP





KECY





9:00 AM





10:00 AM





9:00 AM





10:00 AM





8:00 AM





9:00 AM





8:00 AM





7:00 AM





9:00 AM





9:00 AM





8:00 AM





8:00 AM





9:00 AM





10:00 AM





8:00 AM





8:00 AM





8:00 AM





8:00 AM





8:00 AM





9:00 AM





9:00 AM





9:00 AM





7:00 AM





10:00 AM





8:00 AM





9:00 AM





9:00 AM





8:00 AM





8:00 AM





8:00 AM





9:00 AM





9:00 AM





9:00 AM





9:00 AM





9:00 AM





10:00 AM





8:00 AM





9:00 AM





8:00 AM





10:00 AM





10:00 AM





10:00 AM





8:00 AM





8:00 AM





9:00 AM





9:00 AM





10:00 AM





10:00 AM





8:00 AM





8:00 AM





8:00 AM





9:00 AM





8:00 AM





8:00 AM





10:00 AM





10:00 AM





8:00 AM





8:00 AM





9:00 AM





9:00 AM





8:00 AM





7:00 AM





8:00 AM





7:00 AM





8:00 AM





9:00 AM





9:00 AM





9:00 AM





8:00 AM





9:00 AM





9:00 AM





9:00 AM





9:00 AM





8:00 AM





9:00 AM





9:00 AM





10:00 AM





9:00 AM





9:00 AM





9:00 AM





9:00 AM





9:00 AM





9:00 AM





9:00 AM





8:00 AM





6:00 AM





8:00 AM





8:00 AM





8:00 AM





10:00 AM





9:00 AM





10:00 AM





9:00 AM





9:00 AM





8:00 AM





9:30 AM





7:00 AM





9:00 AM





9:00 AM





9:00 AM





8:00 AM





8:00 AM





8:00 AM





9:00 AM





9:00 AM





8:00 AM





9:00 AM





9:00 AM





9:00 AM





8:00 AM





8:00 AM





9:00 AM





9:00 AM





9:00 AM





8:00 AM





8:00 AM





10:00 AM





8:00 AM





8:00 AM





8:00 AM





9:00 AM





9:00 AM





8:00 AM





9:00 AM





8:00 AM





8:00 AM





8:00 AM





10:00 AM





10:00 AM





9:00 AM





8:00 AM





8:00 AM





10:00 AM





10:00 AM





8:00 AM





8:00 AM





9:00 AM





10:00 AM





10:00 AM





9:00 AM





8:00 AM





8:00 AM





10:00 AM





10:00 AM





8:00 AM





9:00 AM





8:00 AM





9:00 AM





9:00 AM





9:00 AM





9:00 AM





9:00 AM





8:00 AM





9:00 AM





7:00 AM





7:00 AM





9:00 AM





9:00 AM





8:00 AM





9:00 AM





8:00 AM





8:00 AM





9:00 AM





9:00 AM





9:00 AM





9:00 AM





8:00 AM





10:00 AM





7:00 AM





9:00 AM





8:00 AM





8:00 AM





8:00 AM





10:00 AM





8:00 AM





9:00 AM





8:00 AM





10:00 AM





8:00 AM





8:00 AM





9:00 AM





9:00 AM





9:00 AM





9:00 AM





9:00 AM





9:00 AM





9:00 AM





10:00 AM





9:00 AM





7:00 AM





9:00 AM





8:00 AM





9:00 AM





9:00 AM





8:00 AM





8:00 AM





9:00 AM





9:00 AM





8:00 AM





9:00 AM





9:00 AM





8:00 AM





8:00 AM





9:00 AM





9:00 AM





8:00 AM





9:00 AM





8:00 AM