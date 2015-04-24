Cooking with Friends: Rick Reichmuth's Perfect Picnic Recipes
DISHES:
SPANISH STYLE-TUNA SLIDERS:
- ASIAGO CIABATTA ROLLS (SINGLE SIZE/SLIDER SIZE)
- AVOCADO MASH
- STARKIST GOURMET SELECTS MEXICAN TUNA
- GREEN CHILES (FROM THE CAN)
- CHIPOTLE MAYO
- PEPPER JACK CHEESE
- THIN SLICED CUCUMBERS
- SPRING MIX
RAW CORN SALAD:
- RAW CORN
- JICAMA (DICED)
- CHERRY TOMATOES (HALVED)
- QUESO FRESCO (CRUMBLED)
- CILANTRO (CHOPPED)
- LIME JUICE (LEAVE HALVED WITH SQUEEZER HANDY)
- OLIVE OIL
- SALT
- PEPPER
SANGRIA:
- ROSÉ WINE
- FRESH STRAWBERRIES, BLACKBERRIES, RASPBERRIES
- ICE CUBES WITH STRAWBERRIES FROZEN IN
- FRESH BASIL
- LEMON-LIME SPARKLING SODA (NICE ITALIAN BRAND)