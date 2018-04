COCONUT SPINACH

Ingredients:

1 lb. frozen spinach

2 tbsp. coconut oil

¼ c. onion, chopped

¼ tsp. salt

Optional:

1 tsp. ginger

½ tsp. ground cumin

⅛ tsp. ground nutmeg

½ tsp. cayenne pepper

½ c. cashews

Instructions:

Melt coconut oil in fry pan and sauté onion until translucent or soft. Add spinach, salt and other seasonings. Stir and simmer for 5-10 minutes.