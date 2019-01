NHRA Toyota Summernationals Pairings

Top Fuel — 1, Clay Millican, 3.792 seconds, 321.27 mph vs. 16, Brandon Bernstein, 3.978, 315.42; 2, Khalid alBalooshi, 3.803, 322.58 vs. 15, Larry Dixon, 3.943, 318.47; 3, Tony Schumacher, 3.805, 317.72 vs. 14, Sidnei Frigo, 3.931, 301.87; 4, Doug Kalitta, 3.809, 320.36 vs. 13, Brittany Force, 3.908, 315.78; 5, Spencer Massey, 3.816, 318.17 vs. 12, Morgan Lucas, 3.881, 307.16; 6, Bob Vandergriff, 3.824, 320.13 vs. 11, Antron Brown, 3.877, 308.50; 7, Steve Torrence, 3.866, 314.83 vs. 10, Dom Lagana, 3.876, 314.24; 8, Shawn Langdon, 3.870, 318.39 vs. 9, T.J. Zizzo, 3.871, 299.40. Did Not Qualify: 17, David Grubnic, 3.979, 303.91; 18, Leah Pruett, 4.294, 248.61; 19, Terry McMillen, 6.230, 310.70.

Funny Car — 1, Matt Hagan, Dodge Charger, 4.050, 315.64 vs. 16, Blake Alexander, Charger, 4.359, 292.46; 2, Del Worsham, Toyota Camry, 4.074, 312.78 vs. 15, Paul Lee, Charger, 4.325, 280.78; 3, Jack Beckman, Charger, 4.074, 308.35 vs. 14, Chad Head, Camry, 4.236, 236.05; 4, Tim Wilkerson, Ford Mustang, 4.089, 307.86 vs. 13, Alexis DeJoria, Camry, 4.222, 300.93; 5, Bob Tasca III, Mustang, 4.099, 309.42 vs. 12, Jeff Arend, Charger, 4.159, 300.46; 6, Cruz Pedregon, Camry, 4.104, 299.40 vs. 11, Ron Capps, Charger, 4.155, 300.40; 7, Robert Hight, Mustang, 4.121, 304.05 vs. 10, John Force, Mustang, 4.132, 291.63; 8, Johnny Gray, Charger, 4.121, 302.08 vs. 9, Courtney Force, Mustang, 4.125, 307.09. Did Not Qualify: 17, Terry Haddock, 4.516, 271.57; 18, Mike Smith, 5.217, 169.55; 19, Tony Pedregon, 5.897, 131.81.

Pro Stock — 1, Mike Edwards, Chevy Camaro, 6.545, 211.36 vs. 16, Lee Zane, Pontiac GXP, 6.807, 203.16; 2, Shane Gray, Camaro, 6.564, 211.76 vs. 15, Mark Martino, GXP, 6.712, 206.42; 3, Erica Enders-Stevens, Camaro, 6.569, 211.36 vs. 14, Frank Gugliotta, Ford Mustang, 6.672, 208.26; 4, Jason Line, Camaro, 6.581, 210.87 vs. 13, Greg Anderson, Camaro, 6.652, 210.08; 5, Jeg Coughlin, Dodge Avenger, 6.589, 211.13 vs. 12, Steve Kent, Camaro, 6.650, 208.78; 6, Allen Johnson, Avenger, 6.590, 211.06 vs. 11, Larry Morgan, Mustang, 6.647, 209.33; 7, Vincent Nobile, Avenger, 6.595, 210.44 vs. 10, Lewis Worden, Mustang, 6.641, 207.50; 8, Rodger Brogdon, Camaro, 6.623, 209.52 vs. 9, V. Gaines, Avenger, 6.639, 210.50. Did Not Qualify: 17, John Gaydosh Jr, 6.927, 202.64; 18, Kenny Delco, 23.142, 205.94.

Pro Stock Motorcycle — 1, Steve Johnson, Suzuki, 6.931, 192.66 vs. 16, Shawn Gann, Buell, 7.056, 189.31; 2, Hector Arana Jr, Buell, 6.933, 192.88 vs. 15, Hector Arana, Buell, 7.046, 189.95; 3, Matt Smith, Buell, 6.937, 192.77 vs. 14, Jerry Savoie, Suzuki, 7.038, 190.62; 4, Michael Ray, Buell, 6.943, 192.60 vs. 13, Mike Berry, Buell, 7.020, 190.38; 5, John Hall, Buell, 6.949, 190.83 vs. 12, Michael Phillips, Suzuki, 7.013, 191.27; 6, Jim Underdahl, Suzuki, 6.955, 194.30 vs. 11, Angie Smith, Buell, 7.011, 191.46; 7, Andrew Hines, Harley-Davidson, 6.980, 191.32 vs. 10, Eddie Krawiec, Harley-Davidson, 7.002, 189.95; 8, Adam Arana, Buell, 6.984, 190.75 vs. 9, LE Tonglet, Suzuki, 6.993, 191.70. Did Not Qualify: 17, Wesley Wells, 7.085, 187.29; 18, Scotty Pollacheck, 7.088, 187.47; 19, Joe DeSantis, 7.099, 188.81.