2020 NFL Draft rounds 4-7 order, selections
The fourth through the seven rounds of the 2020 NFL Draft are set to begin April 25.
The Cincinnati Bengals, who have the first pick overall, will also lead off the fourth, fifth, sixth and seventh rounds of the draft. The Bengals finished 2-14 in coach Zac Taylor’s first season and will look to add key players with some of the picks toward the end of the draft.
Here are the orders and selections for the fourth through seventh rounds of the 2020 NFL Draft.
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FOURTH ROUND
107). CINCINNATI BENGALS
108). WASHINGTON REDSKINS
109). DETROIT LIONS
110). NEW YORK GIANTS
111). HOUSTON TEXANS (FROM MIAMI DOLPHINS)
112). LOS ANGELES CHARGERS
113). CAROLINA PANTHERS
114). ARIZONA CARDINALS
115). CLEVELAND BROWNS
116). JACKSONVILLE JAGUARS
117). TAMPA BAY BUCCANEERS
118). DENVER BRONCOS
119). ATLANTA FALCONS
120). NEW YORK JETS
121). LAS VEGAS RAIDERS
122). INDIANAPOLIS COLTS
123). DALLAS COWBOYS
124). PITTSBURGH STEELERS
125). NEW ENGLAND PATRIOTS (FROM CHICAGO BEARS)
126). LOS ANGELES RAMS
127). PHILADELPHIA EAGLES
128). BUFFALO BILLS
129). BALTIMORE RAVENS (FROM NEW ENGLAND PATRIOTS)
130). NEW ORLEANS SAINTS
131). HOUSTON TEXANS
132). MINNESOTA VIKINGS
133). SEATTLE SEAHAWKS
134). BALTIMORE RAVENS
135). PITTSBURGH STEELERS (FROM TITANS VIA DOLPHINS)
136). GREEN BAY PACKERS
137). DENVER BRONCOS (FROM SAN FRANCISCO 49ERS)
138). KANSAS CITY CHIEFS
139). TAMPA BAY BUCCANEERS (COMPENSATORY)
140). CHICAGO BEARS (COMPENSATORY)
141). MIAMI DOLPHINS (COMPENSATORY)
142). WASHINGTON REDSKINS (COMPENSATORY)
143). BALTIMORE RAVENS (COMPENSATORY)
144). SEATTLE SEAHAWKS (COMPENSATORY)
145). PHILADELPHIA EAGLES (COMPENSATORY)
146). PHILADELPHIA EAGLES (COMPENSATORY)
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FIFTH ROUND
147). CINCINNATI BENGALS
148). WASHINGTON REDSKINS
149). DETROIT LIONS
150). NEW YORK GIANTS
151). LOS ANGELES CHARGERS
152). CAROLINA PANTHERS
153). MIAMI DOLPHINS
154). MIAMI DOLPHINS (FROM JAGUARS VIA STEELERS)
155). BUFFALO BILLS (FROM CLEVELAND BROWNS)
156). SAN FRANCISCO 49ERS (FROM DENVER BRONCOS)
157). ATLANTA FALCONS
158). NEW YORK JETS
159). LAS VEGAS RAIDERS
160). INDIANAPOLIS COLTS
161). TAMPA BAY BUCCANEERS
162). SEATTLE SEAHAWKS (FROM PITTSBURGH STEELERS)
163). CHICAGO BEARS
164). DALLAS COWBOYS
165). JACKSONVILLE JAGUARS (FROM LOS ANGELES RAMS)
166). PHILADELPHIA EAGLES
167). BUFFALO BILLS
168). PHILADELPHIA EAGLES (FROM NEW ENGLAND PATRIOTS)
169). NEW ORLEANS SAINTS
170). BALTIMORE RAVENS (FROM MINNESOTA VIKINGS)
171). HOUSTON TEXANS
172). DETROIT LIONS (FROM SEATTLE SEAHAWKS)
173). MIAMI DOLPHINS (FROM RAVENS VIA RAMS)
174). TENNESSEE TITANS
175). GREEN BAY PACKERS
176). SAN FRANCISCO 49ERS
177). KANSAS CITY CHIEFS
178). DENVER BRONCOS (COMPENSATORY)
179). DALLAS COWBOYS (COMPENSATORY)
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SIXTH ROUND
180). CINCINNATI BENGALS
181). DENVER BRONCOS (FROM REDSKINS)
182). DETROIT LIONS
183). NEW YORK GIANTS
184). CAROLINA PANTHERS
185). MIAMI DOLPHINS
186). LOS ANGELES CHARGERS
187). CLEVELAND BROWNS (FROM CARDINALS)
188). BUFFALO BILLS (FROM BROWNS)
189). JACKSONVILLE JAGUARS
190). PHILADELPHIA EAGLES (FROM FALCONS)
191). NEW YORK JETS
192). GREEN BAY PACKERS (FROM RAIDERS)
193). INDIANAPOLIS COLTS
194). TAMPA BAY BUCCANEERS
195). NEW ENGLAND PATRIOTS (FROM BRONCOS)
196). CHICAGO BEARS
197). INDIANAPOLIS COLTS (FROM COWBOYS VIA DOLPHINS)
198). PITTSBURGH STEELERS
199). LOS ANGELES RAMS
200). CHICAGO BEARS (FROM EAGLES)
201). BUFFALO BILLS
202). ARIZONA CARDINALS (FROM PATRIOTS)
203). NEW ORLEANS SAINTS
204). NEW ENGLAND PATRIOTS (FROM TEXANS)
205). MINNESOTA VIKINGS
206). JACKSONVILLE JAGUARS (FROM SEAHAWKS)
207). BUFFALO BILLS (FROM RAVENS VIA PATRIOTS)
208). GREEN BAY PACKERS (FROM TITANS)
209). GREEN BAY PACKERS
210). SAN FRANCISCO 49ERS
211). NEW YORK JETS (FROM CHIEFS)
212). NEW ENGLAND PATRIOTS (COMPENSATORY)
213). NEW ENGLAND PATRIOTS (COMPENSATORY)
214). SEATTLE SEAHAWKS (COMPENSATORY)
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SEVENTH ROUND
215). CINCINNATI BENGALS
216). WASHINGTON REDSKINS
217). SAN FRANCISCO 49ERS (FROM LIONS)
218). NEW YORK GIANTS
219). MINNESOTA VIKINGS (FROM DOLPHINS)
220). LOS ANGELES CHARGERS
221). CAROLINA PANTHERS
222). ARIZONA CARDINALS
223). JACKSONVILLE JAGUARS
224). TENNESSEE TITANS (FROM BROWNS)
225). BALTIMORE RAVENS (FROM JETS
226). CHICAGO BEARS (FROM RAIDERS)
227). MIAMI DOLPHINS (FROM COLTS)
228). ATLANTA FALCONS (FROM BUCCANEERS VIA EAGLES)
229). WASHINGTON REDSKINS (FROM BRONCOS)
230). NEW ENGLAND PATRIOTS (FROM FALCONS)
231). DALLAS COWBOYS
232). PITTSBURGH STEELERS
233). CHICAGO BEARS
234). LOS ANGELES RAMS
235). NEW ENGLAND PATRIOTS (FROM EAGLES)
236). GREEN BAY PACKERS (FROM BILLS VIA BROWNS)
237). DENVER BRONCOS (FROM PATRIOTS)
238). NEW YORK GIANTS (FROM SAINTS)
239). MINNESOTA VIKINGS
240). HOUSTON TEXANS
241). NEW ENGLAND PATRIOTS (FROM SEAHAWKS)
242). GREEN BAY PACKERS (FROM RAVENS)
243). TENNESSEE TITANS
244). CLEVELAND BROWNS (FROM PACKERS)
245). SAN FRANCISCO 49ERS
246). MIAMI DOLPHINS (FROM CHIEFS)
247). NEW YORK GIANTS (COMPENSATORY)
248). HOUSTON TEXANS (COMPENSATORY)
249). MINNESOTA VIKINGS (COMPENSATORY)
250). HOUSTON TEXANS (COMPENSATORY)
251). MIAMI DOLPHINS (COMPENSATORY)
252). DENVER BRONCOS (COMPENSATORY)
253). MINNESOTA VIKINGS (COMPENSATORY)
254). DENVER BRONCOS (COMPENSATORY)
255). NEW YORK GIANTS (COMPENSATORY)