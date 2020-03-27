2020 NFL Draft rounds 2-3 order and selections
The second and third rounds of the 2020 NFL Draft are set to begin April 24.
The Cincinnati Bengals, who have the first pick overall, will also lead off the second and third rounds of the draft. The Bengals finished 2-14 in coach Zac Taylor’s first season and will look to add key players with some of the picks in the middle of the draft.
Here are the orders for the second and third rounds of the 2020 NFL Draft.
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SECOND ROUND
33). CINCINNATI BENGALS
34). INDIANAPOLIS COLTS (FROM WASHINGTON REDSKINS)
35). DETROIT LIONS
36). NEW YORK GIANTS
37). LOS ANGELES CHARGERS
38). CAROLINA PANTHERS
39). MIAMI DOLPHINS
40). ARIZONA CARDINALS
41). CLEVELAND BROWNS
42). JACKSONVILLE JAGUARS
43). CHICAGO BEARS (FROM LAS VEGAS RAIDERS)
44). INDIANAPOLIS COLTS
45). TAMPA BAY BUCCANEERS
46). DENVER BRONCOS
47). ATLANTA FALCONS
48). NEW YORK JETS
49). PITTSBURGH STEELERS
50). CHICAGO BEARS
51). DALLAS COWBOYS
52). LOS ANGELES RAMS
53). PHILADELPHIA EAGLES
54). BUFFALO BILLS
55). ATLANTA FALCONS (FROM NEW ENGLAND PATRIOTS)
56). MIAMI DOLPHINS (FROM NEW ORLEANS SAINTS)
57). HOUSTON TEXANS
58). MINNESOTA VIKINGS
59). SEATTLE SEAHAWKS
60). BALTIMORE RAVENS
61). TENNESSEE TITANS
62). GREEN BAY PACKERS
63). KANSAS CITY CHIEFS (FROM SAN FRANCISCO 49ERS)
64). SEATTLE SEAHAWKS (FROM KANSAS CITY CHIEFS)
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THIRD ROUND
65). CINCINNATI BENGALS
66). WASHINGTON REDSKINS
67). DETROIT LIONS
68). NEW YORK JETS (FROM NEW YORK GIANTS)
69). CAROLINA PANTHERS
70). MIAMI DOLPHINS
71). LOS ANGELES CHARGERS
72). ARIZONA CARDINALS
73). JACKSONVILLE JAGUARS
74). CLEVELAND BROWNS
75). INDIANAPOLIS COLTS
76). TAMPA BAY BUCCANEERS
77). DENVER BRONCOS
78). ATLANTA FALCONS
79). NEW YORK JETS
80). LAS VEGAS RAIDERS
81). LAS VEGAS RAIDERS (FROM CHICAGO BEARS)
82). DALLAS COWBOYS
83). DENVER BRONCOS (FROM PITTSBURGH STEELERS)
84). LOS ANGELES RAMS
85). PHILADELPHIA EAGLES
86). BUFFALO BILLS
87). NEW ENGLAND PATRIOTS
88). NEW ORLEANS SAINTS
89). MINNESOTA VIKINGS
90). HOUSTON TEXANS
91). LAS VEGAS RAIDERS (FROM SEAHAWKS VIA TEXANS)
92). BALTIMORE RAVENS
93). TENNESSEE TITANS
94). GREEN BAY PACKERS
95). DENVER BRONCOS (VIA SAN FRANCISCO 49ERS)
96). KANSAS CITY CHIEFS
97). CLEVELAND BROWNS (FROM HOUSTON TEXANS, COMPENSATORY)
98). NEW ENGLAND PATRIOTS (COMPENSATORY)
99). NEW YORK GIANTS (COMPENSATORY)
100). NEW ENGLAND PATRIOTS (COMPENSATORY)
101). SEATTLE SEAHAWKS (COMPENSATORY)
102). PITTSBURGH STEELERS (COMPENSATORY)
103). PHILADELPHIA EAGLES (COMPENSATORY)
104). LOS ANGELES RAMS (COMPENSATORY)
105). MINNESOTA VIKINGS (COMPENSATORY)
106). BALTIMORE RAVENS (COMPENSATORY)