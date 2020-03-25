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NFL Draft
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2020 NFL Draft round 1 order and selections

Ryan Gaydos
By Ryan Gaydos | Fox News
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Joe Burrow: 5 things to know about the 2020 NFL Draft prospectVideo

Joe Burrow: 5 things to know about the 2020 NFL Draft prospect

College quarterback Joe Burrow is looking to go professional in the 2020 NFL Draft. Here’s five different things to know about him.

The first round of the 2020 NFL Draft is set to begin April 23.

The Cincinnati Bengals have been on the clock since the season ended. The Bengals finished 2-14 in coach Zac Taylor’s first season and will look to obtain a franchise-changing superstar with the No. 1 pick.

Here are the first-round order and ensuing selections for the 2020 NFL Draft.

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1). CINCINNATI BENGALS

2). WASHINGTON REDSKINS

3). DETROIT LIONS

4). NEW YORK GIANTS

5). MIAMI DOLPHINS

6). LOS ANGELES CHARGERS

7). CAROLINA PANTHERS

8). ARIZONA CARDINALS

9). JACKSONVILLE JAGUARS

10). CLEVELAND BROWNS

11). NEW YORK JETS

12). LAS VEGAS RAIDERS

13). SAN FRANCISCO 49ERS (FROM COLTS)

14). TAMPA BAY BUCCANEERS

15). DENVER BRONCOS

16). ATLANTA FALCONS

17). DALLAS COWBOYS

18). MIAMI DOLPHINS (FROM STEELERS)

19). LAS VEGAS RAIDERS (FROM BEARS)

20). JACKSONVILLE JAGUARS (FROM RAMS)

21). PHILADELPHIA EAGLES

22). MINNESOTA VIKINGS (FROM BILLS)

23). NEW ENGLAND PATRIOTS

24). NEW ORLEANS SAINTS

25). MINNESOTA VIKINGS

26). MIAMI DOLPHINS (FROM HOUSTON TEXANS)

27). SEATTLE SEAHAWKS

28). BALTIMORE RAVENS

29). TENNESSEE TITANS

30). GREEN BAY PACKERS

31). SAN FRANCISCO 49ERS

32). KANSAS CITY CHIEFS

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Ryan Gaydos is a sports reporter for FoxNews.com and FoxBusiness.com. Follow him on Twitter @Gaydos_