2020 NFL Draft round 1 order and selections
The first round of the 2020 NFL Draft is set to begin April 23.
The Cincinnati Bengals have been on the clock since the season ended. The Bengals finished 2-14 in coach Zac Taylor’s first season and will look to obtain a franchise-changing superstar with the No. 1 pick.
Here are the first-round order and ensuing selections for the 2020 NFL Draft.
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1). CINCINNATI BENGALS
2). WASHINGTON REDSKINS
3). DETROIT LIONS
4). NEW YORK GIANTS
5). MIAMI DOLPHINS
6). LOS ANGELES CHARGERS
7). CAROLINA PANTHERS
8). ARIZONA CARDINALS
9). JACKSONVILLE JAGUARS
10). CLEVELAND BROWNS
11). NEW YORK JETS
12). LAS VEGAS RAIDERS
13). SAN FRANCISCO 49ERS (FROM COLTS)
14). TAMPA BAY BUCCANEERS
15). DENVER BRONCOS
16). ATLANTA FALCONS
17). DALLAS COWBOYS
18). MIAMI DOLPHINS (FROM STEELERS)
19). LAS VEGAS RAIDERS (FROM BEARS)
20). JACKSONVILLE JAGUARS (FROM RAMS)
21). PHILADELPHIA EAGLES
22). MINNESOTA VIKINGS (FROM BILLS)
23). NEW ENGLAND PATRIOTS
24). NEW ORLEANS SAINTS
25). MINNESOTA VIKINGS
26). MIAMI DOLPHINS (FROM HOUSTON TEXANS)
27). SEATTLE SEAHAWKS
28). BALTIMORE RAVENS
29). TENNESSEE TITANS
30). GREEN BAY PACKERS
31). SAN FRANCISCO 49ERS
32). KANSAS CITY CHIEFS