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North Korea

North Korea's military power
The soldiers and weapons of the North Korea military.
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North Korean soldiers march in a military parade in Pyongyang, North Korea April 15, 2017

(REUTERS/Damir Sagolj )

Missiles are driven past the stand with North Korean leader Kim Jong Un during a military parade in Pyongyang, April 15, 2017.

(REUTERS/Sue-Lin Wong)

North Korean soldiers during a military parade in Pyongyang, North Korea April 15, 2017

(REUTERS/Damir Sagolj)

Military vehicles carry missiles with characters reading "Pukkuksong" during a military parade in Pyongyang April 15, 2017

(REUTERS/Damir Sagolj)

North Korean soldiers on a vehicle carrying rockets in Pyongyang, April 15, 2017

( REUTERS/Damir Sagolj )

North Korean soldiers march with bayonets during a military parade in Pyongyang, North Korea April 15, 2017

(REUTERS/Damir Sagolj)

A soldier salutes from atop an armored vehicle during a military parade in Pyongyang April 15, 2017

(REUTERS/Damir Sagolj)

Missiles are driven past the stand with North Korean leader Kim Jong Un during a military parade in Pyongyang, April 15, 2017

(REUTERS/Damir Sagolj )

Missiles during a military parade marking the 105th birth anniversary of North Korea's founding father, Kim Il Sung, in Pyongyang, April 15, 2017

(REUTERS/Sue-Lin Wong)

North Korean leader Kim Jong Un applauds during a military parade in Pyongyang April 15, 2017

(REUTERS/Damir Sagolj )

North Korea's military power

The soldiers and weapons of the North Korea military.

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