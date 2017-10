Photos: Remembering the victims of the Las Vegas shooting

At least 59 people were killed and more than 520 injured in Las Vegas Sunday when a gunman opened fire at a country music festival

Christopher Roybal (Facebook) christopher-roybal

Adrian Murfitt (AP Photos/Avonna Murfit) adrian-murfitt

Angela Gomez (GoFundMe) angela-gomez

Bailey Schweitzer (Facebook) bailey-schweitzer

Carrie Barnette (Facebook) carrie-barnette

Charleston Hartfield (LVMPD) charleston-hartfield

Dana Gardner (Facebook) dana-gardner

Denise Burditus (Facebook) denise-burditus

Dorene Anderson (Facebook) dorene-anderson

Jennifer Irvine (Facebook) jennifer-irvine

Jessica Klymchuk (Facebook) jessica-klymchuk

John Phippen (GoFundMe) john-phippen

Jordan McIldoon (Facebook) jordan-mcildoon

Lisa Romero Muniz (Facebook) lisa-romero-muniz

Neysa Tonks (GoFundMe) neysa-tonks

Quinton Robbins (Facebook) quinton-robbins

Rachael Parker (AP Photos/Manhattan Beach Police Department ) rachael-parker

Rhonda LeRocque (Facebook) rhonda-lerocque

Sandy Casey (Facebook) sandy-casey

Sonny Melton (AP Photos/Facebook) sonny-melton