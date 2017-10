Photos: Remembering the victims of the Las Vegas shooting

At least 58 people were killed and more than 489 injured in Las Vegas Sunday when a gunman opened fire at a country music festival

Christopher Roybal (Facebook) christopher-roybal

Adrian Murfitt (AP Photos/Avonna Murfit) adrian-murfitt

Andera Castilla (Facebook) andera-castilla

Angela Gomez (GoFundMe) angela-gomez

Austin Davis (Facebook) austin-davis

Austin Meyer (Facebook) austin-meyer

Bailey Schweitzer (Facebook) bailey-schweitzer

Brennan Stewart (Facebook) brennan-stewart

Brian Fraser (GoFundMe) brian-fraser

Brett Schanbeck brett-schanbeck

Calla Medig (Facebook) calla-medig

Cameron Robinson (Facebook) cameron-robinson

Candice Bower (Facebook) candice-bower

Carly Kreibaum (Facebook) carly-kreibaum

Carrie Barnette (Facebook) carrie-barnette

Carrie Parsons (Facebook) carrie-parsons

Charleston Hartfield (LVMPD) charleston-hartfield

Chris Hazencomb (Gofundme) chris-hazencomb

Christiana Duarte (Facebook) christiana-duarte

Dana Gardner (Facebook) dana-gardner

Denise Burditus (Facebook) denise-burditus

Denise Cohen (Facebook) denise-cohen

Derrick Taylor (cdrc) derrick-taylor

Dorene Anderson (Facebook) dorene-anderson

Erick Silva (Facebook) erick-silva

Hannah Ahlers (Facebook) hannah-ahlers

Heather Warino Alvarado (Facebook) heather-warino-alvarado

Jack Beaton (Facebook) jack-beaton

Jennifer Irvine (Facebook) jennifer-irvine

Jessica Klymchuk (Facebook) jessica-klymchuk

John Phippen (GoFundMe) john-phippen

Jordan McIldoon (Facebook) jordan-mcildoon

Jordyn Rivera (Facebook) jordyn-rivera

Kelsey Meadows (Facebook) kelsey-meadows

Keri Lynn Galvani (AP) keri-lynn-galvani

Kurt von Tillow (Facebook) kurt-von-tillow

Laura Shipp (AP) laura-shipp

Lisa Patterson (Gofundme) lisa-patterson

Lisa Romero Muniz (Facebook) lisa-romero-muniz

Melissa Ramirez (Facebook)

Michelle Vo (Facebook) michelle-vo

Michael Anderson (Gofundme) michael-anderson

Neysa Tonks (GoFundMe) neysa-tonks

Nicol Kimura (AP) nicol-kimura

Pati Mestas (Facebook) pati-mestas

Quinton Robbins (Facebook) quinton-robbins

Rachael Parker (AP Photos/Manhattan Beach Police Department ) rachael-parker

Rhonda LeRocque (Facebook) rhonda-lerocque

Rocio Guilleb Jaksha (Gofundme) rocio-guilleb-jaksha

Sandy Casey (Facebook) sandy-casey

Sonny Melton (AP Photos/Facebook) sonny-melton

Steve Berger (EFS Advisors) steve-berger

Susan Smith (Facebook) susan-smith

Tara Roe Smith (Facebook) tara-roe-smith

Tom Day Jr. (Facebook) tom-day-jr.