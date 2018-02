List of Winter Olympics 2018 medal winners

The 2018 Winter Olympic Games in Pyeongchang, South Korea, are officially underway -- and every nation is going for the gold.

Athletes across 92 nations are fiercely competing for a chance to stand on those coveted Olympic podiums. There are 15 different sporting activities and a total of 102 events.

The Olympics officially kicked off Friday morning, and medals began to be handed out Saturday.

"The first gold medal of Pyeongchang 2018 will be awarded [Saturday] afternoon, in the women’s cross-country skiathlon, where Norway’s Marit Bjørgen will be looking for her third title in the event," according to Olympic.org.

Check here for a complete list of 2018 Olympic medal winners.

Alpine Skiing

Men:

Downhill

Gold:

Silver:

Bronze:

Super-G

Gold:

Silver:

Bronze:

Combined

Gold:

Silver:

Bronze:

Giant Slalom

Gold:

Silver:

Bronze:

Slalom

Gold:

Silver:

Bronze:

Women:

Downhill

Gold:

Silver:

Bronze:

Super-G

Gold:

Silver:

Bronze:

Combined

Gold:

Silver:

Bronze:

Giants Slalom

Gold:

Silver:

Bronze:

Slalom

Gold:

Silver:

Bronze:

Mixed team

Gold:

Silver:

Bronze:

Biathlon

Men:

10km Sprint

Gold:

Silver:

Bronze:

12.5km Pursuit

Gold:

Silver:

Bronze:

15km Mass Start

Gold:

Silver:

Bronze:

20km Individual

Gold:

Silver:

Bronze:

4 x 7.5km Relay

Gold:

Silver:

Bronze:

Women:

7.5km Sprint

Gold: Laura Dahlmeier, Germany

Silver: Marte Olsbu, Norway

Bronze: Veronika Vitkova, Czech Republic

10km Pursuit

Gold:

Silver:

Bronze:

12.5km Mass Start

Gold:

Silver:

Bronze:

15km Individual

Gold:

Silver:

Bronze:

4 x 6.5km Relay

Gold:

Silver:

Bronze:

Mixed Relay

Gold:

Silver:

Bronze:

Bobsled

Men:

Two-man

Gold:

Silver:

Bronze:

Four-man

Gold:

Silver:

Bronze:

Women:

Two-women

Gold:

Silver:

Bronze:

Cross-country Skiing

Men:

1.4km Sprint (Classical)

Gold:

Silver:

Bronze:

Team Sprint (Freestyle)

Gold:

Silver:

Bronze:

15km Freestyle

Gold:

Silver:

Bronze:

30km Skiathlon

Gold:

Silver:

Bronze:

50km Mass Start (Classical)

Gold:

Silver:

Bronze:

4 x 10km Relay

Gold:

Silver:

Bronze:

Women:

1.2km Sprint (Classical)

Gold:

Silver:

Bronze:

Team Sprint (Freestyle)

Gold:

Silver:

Bronze:

10km Freestyle

Gold:

Silver:

Bronze:

15km Skiathlon

Gold: Charlotte Kalla, Sweden

Silver: Marit Bjoergen, Norway

Bronze: Krista Parmakoski, Finland

30km Mass Start (Classical)

Gold:

Silver:

Bronze:

4 x 5km Relay

Gold:

Silver:

Bronze:

Curling

Men:

Men's tournament

Gold:

Silver:

Bronze:

Women:

Women's Tournament

Gold:

Silver:

Bronze:

Mixed Doubles

Gold:

Silver:

Bronze:

Figure Skating

Men:

Men's Singles

Gold:

Silver:

Bronze:

Women:

Women's Singles

Gold:

Silver:

Bronze:

Pairs

Gold:

Silver:

Bronze:

Ice Dancing:

Gold:

Silver:

Bronze:

Team

Gold:

Silver:

Bronze:

Freestyle Skiing

Men:

Aerials

Gold:

Silver:

Bronze:

Halfpipe

Gold:

Silver:

Bronze:

Moguls

Gold:

Silver:

Bronze:

Ski Cross

Gold:

Silver:

Bronze:

Slopestyle

Gold:

Silver:

Bronze:

Women:

Aerials

Gold:

Silver:

Bronze:

Halfpipe

Gold:

Silver:

Bronze:

Moguls

Gold:

Silver:

Bronze:

Ski Cross

Gold:

Silver:

Bronze:

Slopestyle​

Gold:

Silver:

Bronze:

Ice Hockey

Men:

Men's tournament

Gold:

Silver:

Bronze:

Women:

Women's tournament

Gold:

Silver:

Bronze:

Luge

Men:

Men's Singles

Gold:

Silver:

Bronze:

Women:

Women's Singles

Gold:

Silver:

Bronze:

Doubles

Gold:

Silver:

Bronze:

Team Relay

Gold:

Silver:

Bronze:

Nordic Combined

Individual Gundersen Normal Hill

Gold:

Silver:

Bronze:

Individual Gundersen Large Hill

Gold:

Silver:

Bronze:

Team Gundersen Large Hill

Gold:

Silver:

Bronze:

Skeleton

Men:

Men's Event

Gold:

Silver:

Bronze:

Women:

Women's event

Gold:

Silver:

Bronze:

Ski Jumping

Men:

Normal Hill

Gold: Andreas Wellinger, Germany

Silver: Johann Andre Forfang, Norway

Bronze: Robert Johansson, Norway

Large Hill

Gold:

Silver:

Bronze:

Team

Gold:

Silver:

Bronze:

Women:

Normal Hill

Gold:

Silver:

Bronze:

Snowboarding

Men:

Big Air

Gold:

Silver:

Bronze:

Halfpipe

Gold:

Silver:

Bronze:

Parallel Giant Slalom

Gold:

Silver:

Bronze:

Slopestyle

Gold:

Silver:

Bronze:

Snowboard Cross

Gold:

Silver:

Bronze:

Women:

Big Air

Gold:

Silver:

Bronze:

Halfpipe

Gold:

Silver:

Bronze:

Parallel Giant Slalom

Gold:

Silver:

Bronze:

Slopestyle

Gold:

Silver:

Bronze:

Snowboard Cross

Gold:

Silver:

Bronze:

Long-track Speedskating

Men:

500 Meters

Gold:

Silver:

Bronze:

1,000 Meters

Gold:

Silver:

Bronze:

1,500 Meters

Gold:

Silver:

Bronze:

5,000 Meters

Gold:

Silver:

Bronze:

10,000 Meters

Gold:

Silver:

Bronze:

Team Pursuit

Gold:

Silver:

Bronze:

Mass Start

Gold:

Silver:

Bronze:

Women:

500 Meters

Gold:

Silver:

Bronze:

1,000 Meters

Gold:

Silver:

Bronze:

1,500 Meters

Gold:

Silver:

Bronze:

3,000 Meters

Gold: Carlijn Achtereekte, Netherlands

Silver: Ireen Wust, Netherlans

Bronze: Antoinette De Jong, Netherlands

5,000 Meters

Gold:

Silver:

Bronze:

Mass Start

Gold:

Silver:

Bronze:

Team Pursuit

Gold:

Silver:

Bronze:

Short-track Speedskating

Men:

500 Meters

Gold:

Silver:

Bronze:

1,000 Meters

Gold:

Silver:

Bronze:

1,500 Meters

Gold: Hyojun Lim, Korea

Silver: Sjinkie Knegt, Netherlands

Bronze: Semen Elistratov, Olympic Athlete from Russia

5,000-Meter Relay

Gold:

Silver:

Bronze:

Women:

500 Meters

Gold:

Silver:

Bronze:

1,000 Meters

Gold:

Silver:

Bronze:

1,500 Meters

Gold:

Silver:

Bronze:

3,000-Meter Relay

Gold:

Silver:

Bronze: